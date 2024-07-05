陸大媽誤將「應急艙門」當廁所門拉開　滑梯彈出…飛機急停飛

▲該飛機的滑梯因乘客失誤而彈開。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江衢州機場一架國航航班的乘客4日表示，飛機上一名大媽急著上廁所，但誤將應急艙門當成廁所門拉開，導致滑梯彈出，飛機不得不停飛。航空公司只好將全機乘客安置在飯店，每人補償400元（人民幣，下同，約台幣1809元），該名大媽則被警方帶走了。

▲▼航空公司不得不取消該航班。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

據《上游新聞》報導，衢州機場公安分局證實此事，一名乘客第一次搭飛機，誤將應急艙門當做廁所門打開，相關航班已取消。一位該次航班的乘客5日表示，國航方面已經安排上午補飛。

該國航CA2754次航班的乘客李先生表示，「當時有其他乘客弄掉了行李，砸到我的頭，我只能喊空姐，空姐來了，一個大媽就跑到後艙把逃生門打開了，然後整個飛機的人就住飯店了。 」

▲全部乘客收拾行李下飛機。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

另一名乘客程先生表示，「應急滑梯打開的時候，並沒有聽到什麼聲響，不過空服員有被嚇到，聽一個小姐姐說，那名乘客聽到說要賠償，被嚇哭了，後來，廣播通知會進一步延誤，然後等了半天才說要取消航班，國航就把我們安置酒店休息。」

▲航空公司補償每位乘客400元人民幣。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

報導指出，在航旅縱橫APP上顯示，目前補班航班已經於5日11點40分自衢州機場起飛，13點56分抵達成都天府機場。

資深航空人士陳先生先表示，「應急艙門在設計上就是為了應對突發狀況，能第一時間順利打開，所以在操作上比較容易打開，正常情況下，空服人員會反覆提醒乘客不要誤操作，但每年都會發生乘客誤操作，或者別的原因打開應急艙門的情況，機組會報警處理。」

報導提及，2015年曾有西部航空乘客誤將滑梯打開，賠償了經濟損失3.5萬元（約台幣15.8萬元）。