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受惠離岸風電業務　安平港貨物裝卸量「飆556%」

▲▼離岸風電工作船「環海翡翠輪」於安平港。（圖／港務公司提供）

▲離岸風電工作船「環海翡翠輪」於安平港。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

受惠離岸風電業務蓬勃發展，物件大量進儲碼頭場地，港務公司表示，安平港今年1月到5月貨物裝卸量較去年同期大幅成長556%，未來也將全力推動安平港作為「離岸風電備援基地」。

行政院核定「國際商港未來發展及建設計畫」，安平港發展定位為嘉南地區貨物進出港及觀光遊憩港，並以「南自貿、北觀光」之雙核心發展主軸，提供嘉南地區工業、民生原物料進出口服務，並配合「2050淨零排放政策路徑藍圖」能源轉型政策，安平港也在離岸風電建置開發面，扮演重要角色，具備更多面向服務船貨功能。

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台灣港務公司表示，受惠於離岸風電物件大量的進儲碼頭場地，安平港今年1月到5月貨物裝卸量累計496.5萬計費噸，較去年同期大幅成長420.8萬計費噸，增加556%，其中工業、民生原物料進出口貨量穩定持平，離岸風電相關貨物則呈現大幅成長。

港務公司指出，風電開發商於安平港承租4座碼頭作為其儲轉基地，執行風機零組件及設備運輸、裝卸及儲放等相關作業，並作為台灣自建最大離岸風電工作船「環海翡翠輪」主要作業港口。

港務公司說明，今(113)年套筒式水下基礎及水下基樁批次進港儲放，陸續運至彰化外海風場安裝，除水下基礎零組件外，固定水下基礎的拋石亦以安平港為主要作業基地之一，持續自安平港裝船後運往風場拋放，有效增益安平港貨物裝卸量。

▲▼化學品在安平港卸船作業。（圖／港務公司提供）

▲化學品在安平港卸船作業。（圖／港務公司提供）

另安平港設有大宗散雜貨密閉式倉儲、雜貨倉庫及露置場、水泥圓庫、化學品儲槽等設施，並有大台南首座貨櫃集散站，110年10月啟用，提供嘉南地區鄰近工業區製造業便捷的原物料進出口服務。

港務公司表示，近年包含水泥、食用油等民生物料基於廠區地理位置關係，也就近利用安平港儲轉發貨，石化業者亦充分利用其儲槽作為化學品儲轉根據地，大大縮短陸上運輸距離。

台灣港務公司表示，安平港將持續落實「嘉南地區貨物進出港」之定位目標，結合港區業者及CIQS單位提供優質的貨物進出口服務，將港區資源作最有效利用，帶動嘉南地區供應鏈產業服務，為台灣經濟貿易發展盡一份心力。

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