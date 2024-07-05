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女警「抹黃賣淫」兩樣情！　D罩杯女警被力挺

竹北警分局接獲潘員黑料後，立刻拔掉其刑警牌並放出「不排除汰除」狠話，即使調查後證實潘員無不當兼差，仍維持一大過處分。（圖／翻攝畫面）

▲竹北警分局接獲潘員黑料後，立刻拔掉其刑警牌並放出「不排除汰除」狠話，即使調查後證實潘員無不當兼差，仍維持一大過處分。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新竹縣潘姓女警遭誣賣淫案結果出爐，竹北警分局內部調查一個月後，確認查無實證、還她清白，但仍依涉足不當場所和代打卡等原因維持一大過處分，讓遲來的事實難以還她公道，而台中第五分局女警6月中同樣遭抹黑下海，分局立刻駁斥並承諾將「嚴辦到底」，兩種不同處置方式也讓竹縣員警人人自危，擔心自己成為黑函滿天飛之下的犧牲品。

台中第五分局女警6月中也遭抹黑賣淫，第五分局立刻出面駁斥，並承諾將查出幕後發布者依法嚴辦。（圖／翻攝畫面）

▲台中第五分局女警6月中也遭抹黑賣淫，第五分局立刻出面駁斥，並承諾將查出幕後發布者依法嚴辦。

據了解，潘姓偵查佐5月中被檢舉到某護膚店兼差賣淫，當時案件引發熱烈討論，竹北警分局則立刻拔掉其刑警牌，後又遭爆她找人代簽退，並在上班時間滑手機，即使內部調查在一個月後出爐，證實她無不當兼差，竹北警分局仍將她函送新竹地檢署偵辦，也讓警界質疑「小案大辦」，蓄意惡整受害警員。

知情人士提到，在案發之初，新竹縣警察局長宣介慈就下令切割，要竹北分局「好好處理」，更沒有派警局督察介入調查，導致外界至今仍有許多人對潘員抱持誤會，後續的黑函更讓潘員身心俱疲。

「她（潘）又沒有報加班費，代簽出根本沒有嚴重到要送地檢。」知情人士透露，偵查隊屬外勤工作，隊員們為了掌握地方治安動態，隊員總要深入探訪、培養線人，這才能得到進一步消息以偵破重案，如同事在外難以即時回到辦公室，隊上同仁協助簽出早已不是秘密。

此案也讓警界風聲鶴唳，知情人士提到，潘員遭抹黃後，又被貼出照片指控上班時間滑手機，但該張照片已是2年前舊照，且當時是潘員的勤餘時段，如今又被翻出來大肆操作，恐是有心人士刻意設局要讓潘員「社會性死亡」。

遭抹黑賣淫後，潘姓女警又被控上班時間玩手機，之後卻被證實此為2年前舊照，且當時是她的勤餘時間。（圖／翻攝抖音）
遭抹黑賣淫後，潘姓女警又被控上班時間玩手機，之後卻被證實此為2年前舊照，且當時是她的勤餘時間。（圖／翻攝抖音）

知情人士透露，竹北分局在此案中明顯針對潘員，調查結果出爐前就無視警察人員獎懲辦法，涉足不正當場所原是2小過，竹北卻處以1大過、拔刑事牌和調地處分，過程中還不斷施壓要求潘員離職，「未審先判」的大動作懲罰也讓潘員至今仍飽受誤解，難以走出被抹黃的陰影。

相較於竹北警分局的遲來真相，台中第五警分局女警同樣遭臉書帳號「特斯拉哥」影射下海賣淫，還故意以166公分、55D罩杯，以及「精力充沛、只騎不凡、重三疊四、洪水泛濫」等詞語引人遐想，第五分局當下就出面嚴正駁斥，並承諾將查出幕後發布者依法嚴辦，看在竹縣分局員警眼中，相較於台中警局力挺自己人，竹縣警矇眼切割的作法則讓他們心中百味雜陳。

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