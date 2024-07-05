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幫冰箱補貨！超商「4大品項買1送1」有雪糕、可樂　只有3天快買

▲▼WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕。（圖／全家提供）

▲全家本周「康康五」活動自今日至7月7日開跑，義美紅豆粉粿牛奶冰棒、WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕、可口可樂（435ml）、YOI鹼性水可享「同品項買1送1」。（圖／全家提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就幫冰箱補貨！超商自今（5）日起連續3天推出「4大品項買1送1」超殺優惠，品項有可樂、雪糕等，炎炎夏日絕對少不了這些冰涼聖品；另外，超商還有會員限定一系列優惠，包含特大杯美式／厚濃靜岡抹茶拿鐵「同品項第2杯10元」、泡麵買1送1等，替荷包省一波。

全家本周「康康五」活動自今（5）日至7月7日開跑，這次精選5款商品，其中有4款可享「同品項買1送1」，分別為義美紅豆粉粿牛奶冰棒、WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕、可口可樂（435ml）、YOI鹼性水；麒麟霸（500ml）4入組則是特價2件295元。

▲▼全家康康五優惠。（圖／全家提供）

▲全家本周「康康五」活動優惠一次看。

另外，全家於7月7日前還有會員限定優惠，可享Let’s Café特大經典美式／私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵「同品項第2杯10元」、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1等好康，詳細優惠可看下圖。

▲▼全家夏日優惠。（圖／全家提供）

▲全家會員限定優惠一次看。

OKmart則有「OK陪你FUN暑假」活動，即日起至7月17日止，會員至全台門市購買飲品，碳酸飲、果汁、茶飲、電解飲料通通都可以，只要買任2件就能參加抽抽樂，折扣有95折、89折、79折、69折、折5元、1折。

▲▼OKmart夏季飲料抽抽樂。（圖／OKmart提供）

▲OKmart自即日起至7月17日推出「OK陪你FUN暑假」活動，購買任2件飲品可享最低1折優惠。（圖／OKmart提供）

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