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蔡阿嘎不自殺聲明！媒體人：蘿拉這麼大尾喔　網友揭「夢境」

▲蔡阿嘎在臉書上發布不自殺聲明。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎在臉書上發布不自殺聲明。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

YouTuber蔡阿嘎4日晚間影片解釋解雇前員工的來龍去脈，影片短短5小時已經突破86萬次觀看。稍早，蔡阿嘎突然在臉書粉絲專頁上發布不自殺聲明，引起網友熱議。資深媒體人黃揚明在底下留言「蘿拉這麼大尾喔」，結果有一位網友透露「夢境內幕」。

蔡阿嘎4日深夜在臉書粉絲專頁上發布不自殺聲明，表示「若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！」同時還在留言處補充「不自殺聲明。望周知」。

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▲▼蔡阿嘎不自殺聲明。（圖／翻攝臉書）

對此資深媒體人黃揚明回覆「蘿拉這麼大尾喔」，其他網友則說「先不說大尾 光是公關品 跟八位數的金額 就能做很多事情了」；另外也有網友留言「我夢到：用公關品幫自己做人情，培養了不少兄弟朋友，但都是小簍簍。不過阿嘎也是要發一些不自殺聲明，讓懂的人懂。」

全文如下：

【本人在此特地聲明】

本人(包括家人)樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！
從來無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，不酗酒亦不吸毒。也絕不會接近下列地點：
。開放性水域、無救生員之游泳池
。有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等
。無安全護欄之任何高處，任何施工地點，包括製作消波塊之工地
。任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點

本人(包括家人)恪遵下列事項：
。車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話
。絕不擅搶黃燈、闖紅燈
。乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥
。騎乘機車必戴安全帽、乘車必繫安全帶
。絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所(如核電廠)或設備
。颱風天不登山、不觀浪。
。本人(包括家人)將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用
。居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能；也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體
。浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品，並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關
。本人(包括家人)絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全

所以若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！

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