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社會 社會焦點 保障人權

快訊／102國人峇里島犯罪「11人還是通緝犯」　刑事局把人押回台了

記者張君豪、趙蔡州／台北報導

印尼峇里島移民局6月27日逮捕了103名涉嫌網路犯罪外國人，經查發現102人為台灣籍，其中11人在台灣遭到通緝。我國刑事局4日晚間表示，得知國人在印尼涉嫌犯罪後，已立刻聯繫印方交換情資，確認其中11人是通緝犯身分，經我國駐印尼聯絡官員協調後，印方才同意我方派人押解犯人回台。

▲▼百名國人峇里島涉網路犯罪 11名通緝犯今押解回台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲11名通緝犯4日晚間9點15分被警方押回桃園機場，後續移送台中地檢署歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

針對印尼執法單位在峇里島某別墅查獲103名外國人涉嫌網路犯罪，其中102人為台灣籍，印尼政府將分批驅逐出境一事。刑事局局長周幼偉4日晚間10點多在桃園機場受訪時表示，印尼代表處6月26日收到印尼移民局通知，有國人在峇里島被警方逮捕，原因是這些人入境後「從事的活動與入境許可目的不符」。

我國駐印尼代表處知情後，立刻通報外交部、法務部等相關單位並居中協調，刑事局也積極與印尼的執法單位交換犯罪情資，清查後發現有11人是我國通緝犯，經過駐印尼的聯絡官員全力協調後，印尼官方同意刑事局派人前往押解11名通緝犯回台。11人在4日晚間9點15分被刑事局警方押回桃園機場，後續移送台中地檢署歸案。

▲▼百名國人峇里島涉網路犯罪 11名通緝犯今押解回台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部警政署刑事警察局局長周幼偉（圖中間）。（圖／記者張君豪翻攝）

剩餘的91名國人由於沒有被通緝身份，遭印尼驅逐出境後，在日前已陸續搭班機回台。周幼偉提醒國人，在找尋海外工作時應謹慎評估，對於違法的事件千萬不要心存僥倖，若在海外國家從事不法活動，恐會面臨當地國家與我國法律的雙重追訴。

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