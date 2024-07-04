新科院士「沒手機、不用電腦」　楊儒賓：人文價值不是AI可取代

▲清華大學講座教授楊儒賓獲選新任中研院院士。（圖／中研院提供）



文／中央社

中研院今天公布新科院士名單，清華大學講座教授楊儒賓為其中之一，他是新儒學重要學者；談到AI崛起，楊儒賓今天透露，自己不用電腦、手機，認為用人腦思考更有深度。

楊儒賓是今年中央研究院新科院士，他是清華大學哲學研究所暨通識教育中心合聘講座教授，專長為宋明理學、道家哲學、身體理論、神話思想，屢屢在中國哲學研究領域突破舊典範，開闢新議題，引領新思潮，也是重要文物收藏家。

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楊儒賓今天透露，他是台灣極少數不用電腦、沒手機的學者，確實搜集資料等速度或許會比他人更慢，但他認為用人腦記憶、思考會更深刻，用太方便的工具「沒有風格」。

楊儒賓也說，在資訊爆炸時代，重點「不是要吸收多少、而是排斥多少」，雖然這樣代表他對每一篇文章、議題都必須花更多時間理解或記憶，但他認為這樣更好。

楊儒賓說，創造是一個很神祕的過程，若是一個人文學者，創造的東西都會跟個人人格和生命、風格有極大的關係，「人文價值更高」，這些都不是AI可以取代的，「沒有精神內涵、風格可言」。

楊儒賓不僅是學者，也是重要文物收藏家，他以個人力量蒐集相當多文物，都跟台灣發展息息相關，絕大部分也都已經捐給清大文物館。

楊儒賓今天細數，光是1949年的字畫收藏就有2000多件，而日治時期關於台灣總督、名人等文物約500、600件，日本江戶時期也大約有1000多件。

楊儒賓說，收藏文物不僅只是因為興趣，也認為從觀察文物能有不同視角，能發現東亞之間有密切內在連結。