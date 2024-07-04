排隊名店少一間！鹿港「阿彬爌肉飯」突宣布停業　老闆曝原因

▲鹿港阿彬爌肉飯吹熄燈號。（圖／翻攝自Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港排隊名店「阿彬爌肉飯」，賣爌肉飯還有各式自助餐料理，每星期雖然只營業3天，口味卻征服在地人的味蕾，更是老饕心中的深夜食堂，也是各大電視美食節目爭相必訪的小吃店之一，昨(3日)在臉書宣布「即日起停止營業」，不少人驚呼「好可惜」、「這麼好吃的店」。老闆梁士彬說，夫妻倆年紀都大了，也找不到人接手，才決定要關店。

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▲鹿港阿彬爌肉飯吹熄燈號。（圖／翻攝自阿彬爌肉飯臉書）

「阿彬爌肉飯」位於鹿港鎮第一市場，玉珍齋本舖旁，固定每星期三、星期四與星期五晚上7點賣到深夜10點，經常人潮滿滿，有人說「他的爌肉好吃不死鹹也不膩口」，也有人說，店內的其他料理就像是家常味，有回家的感覺，就是讓人吃了滋味難忘，自1996年開店至今28年，屹立不搖。

▲鹿港阿彬爌肉飯吹熄燈號。（圖／翻攝自阿彬爌肉飯臉書）

梁士彬說，他今年72歲，跟老婆郭玉嬌原本在外縣市賣小吃，20多年前回到鹿港賣爌肉飯，1996年才搬到鹿港鎮第一市場，原本是凌晨才開賣，許多顧客反應太晚賣了，才又提早到晚上7點開賣，大家都叫他「阿彬」，叫久了就以「阿彬爌肉飯」作為店名。

梁士彬說，這幾天陸續有不少鄉親跟他說，「關店以後就吃不到了」，但夫妻倆年紀都大了，小孩也都各自有事業，也找不到人接手，才決定要關店，以後就跟老婆四處走走，享受退休人生。