準備擊沉！　2大靶船拖到指定海域

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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

準備擊沉！　環太軍演2大靶船拖到指定海域

▲▼兩棲攻擊艦「塔拉瓦號」（Tarawa ,LHA 1）。（圖／美國海軍）

▲靶船塔拉瓦號。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍軍事海運司令部（MSC）7月間將支援在夏威夷兩年一度的環太平洋（RIMPAC）軍演，總共有29個國家參與，旨在促進合作關係，確保海上航道、全球海洋安全。

▲▼奧斯汀級船塢登陸艦「迪比克號」（Dubuque ,LPD 8）。（圖／美國海軍）

▲靶船迪比克號。（圖／美國海軍）

美軍說明，環太軍演重頭戲為「擊沉」（SINKEX），保障級救援打撈船（USNS Grasp ,T-ARS 51）將把2艘靶船運送到指定目標區域，分別是奧斯汀級船塢登陸艦「迪比克號」（Dubuque ,LPD 8）、兩棲攻擊艦「塔拉瓦號」（Tarawa ,LHA 1）。

美軍表示，凱澤級油料補給艦（USNS Pecos ,T-AO 197）、劉易斯與克拉克級物資補給艦（USNS Washington Chambers ,T-AKE 11）將為參加演習艦船提供支援，包括航空油料、柴油船燃料、食物和其他生活補給品。

環太平洋演習每2年舉行一次，地點位在夏威夷群島及周邊地區，自1971年開始舉行，今年是第29屆，期間為6月26日至8月2日，大約有29個國家、40艘水面艦艇、3艘潛艇、14個國家陸上部隊、超過150架飛機和超過25,000名人員參加。
今年的演習將包括來自澳洲、比利時、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、厄瓜多、法國、德國、印度、印尼、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、南韓、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國與美國。

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