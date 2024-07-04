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大陸 大陸焦點 特派現場

港三歲童商場內被鴨舌帽男掩嘴擄走　要虛擬貨幣贖金2149萬

▲網傳男童被綁架時的監視器畫面。（圖／翻攝X）

▲網傳香港3歲童光天化日下在商場被掩嘴擄走。（圖／翻攝X）

記者魏有德／綜合報導

將軍澳發生駭人聽聞的懷疑綁架案。一名3歲男童懷疑在將軍澳廣場商場內，被人用毛巾掩嘴抱走，事後被勒索66萬USDT虛擬貨幣（約2149萬元新台幣），並指「我要錢、你要人」。據悉，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）人員接手調查，大批探員於3日深夜在將軍澳廣場及附近一帶的商場及店舖，尋找閉路電視調查綁匪去向。

▲香港將軍澳商場擄童案。（圖／香港01）

▲香港便衣警察到商場調閱監視器畫面。（圖／香港01）

消息稱，O記探員於今（4）日清晨，在區內拘捕兩人，救回該名3歲童。網上3日晚廣傳數張照片，包括一張閉路電視（監視器，下同）圖片，可見一名兒童，被一個身穿淺色衫、戴鴨舌帽的人用手巾掩嘴抱走。

另外的圖片包括一張警員到場調查的相片；一張剪貼而成、以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣，及「下載Telegram」以聯絡一個帳號。

最後一張圖片，則相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66顆USDT」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱，「見不到有USDT到場，不會再上線」；同時，該截圖亦上載了一張小童的近照，可見其打側身睡覺。

▲網傳男童被綁架時的監視器畫面。（圖／翻攝X）

▲綁匪用簡體字拼貼擄人資訊。（圖／翻攝X）

《香港01》於昨日深夜11時左右，趕至將軍澳廣場商場，可見有多輛便裝警車停泊在商場對開；大批便衣探員則分頭行事，其中一批探員到將軍澳廣場的保安室翻看閉路電視、另一批人則在附近其他商場及商舖查問。然而，探員均對案件三緘其口。

網上閉路電視照片的現場，位置為商場2樓一間食品雜貨店對開，可見該閉路電視鏡頭安裝在商場走廊天花板，而上址每隔約10米（公尺）就裝設了一個鏡頭。

▲香港將軍澳商場擄童案。（圖／香港01）

▲香港擄童案發生地。（圖／香港01）

消息稱，警方在昨（3）日下午約4時30分接獲報案，指有一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查。警方在4日清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，並拘捕兩名人士。警方回覆指，稍後會進一步交代案件詳情。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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