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水喝夠了沒？　醫生教1招「捏手指就知道」

▲▼喝水,水壺,水瓶。（圖／VCG）

▲專家建議男性每天需要喝約3.7公升的水，而女性則需要喝約2.7公升。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

現代人長時間坐辦公室、待在冷氣房，時常會忘記適時補充水分，身體可能會出現缺水狀況，國外一名醫生就分享一個簡單方法，讓你快速檢測自己身體是否缺水，只需要動動手指，幾秒鐘內就能知道結果。

根據《每日郵報》報導，美國洛杉磯的足科醫師布蘭姆斯（Dana Brems）在TikTok發布一段影片，解釋了一種名為「皮膚張力測試」（skin turgor test）的簡單方法，只要掐住手指指節的皮膚，幾秒鐘後放開，看皮膚是否能立即恢復平坦，就能檢查身體是否脫水。

如果皮膚能立即恢復平坦，代表身體的水分充足；如果皮膚維持隆起狀態，則代表身體已處於脫水狀態。布蘭姆斯表示，這種測試方法可以檢測皮膚的彈性。當身體水分充足時，皮膚的彈性會較大，捏過後能很快恢復原狀。

@footdocdana How’d you do on this test?! ???? @Remus Bujor #doctor #doctorreacts #doctorsoftiktok #learnsomethingnew #medical #surgery #medicalvideos #doctors #podiatry #podiatrist #footsurgeon #surgeon #surgeons #nurse #nurses #healthcare #scrublife #medicalhumor #scrubslife #podiatric #medicine #greenscreenvideo #greenscreen ♬ original sound - carleyisconfused

這段短片的觀看次數已超過450萬，除了手指指節，皮膚張力測試的部位也可以是腹部、手掌前端、或是鎖骨下方胸前。

美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）建議，男性每天需要喝約3.7公升的水，而女性則需要喝約2.7公升。年長者更需特別注意身體是否有缺水或脫水的徵兆，例如口渴、排尿次數減少、尿液顏色變深、疲勞、頭暈或是意識不清等狀況。

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