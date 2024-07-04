定居對岸10年…狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

▲簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己游回上岸。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市一名簡姓女子因與丈夫、公婆發生口角，2日上午負氣帶著9歲、10歲的女兒前往新店碧潭渡船頭，她以「媽媽幫妳們拍照」為由將孩子騙下水，卻趁機放手讓女兒被水沖走溺斃。據了解，簡女一家四口去年7月才從對岸返台，因生活瑣事與婆家不睦，不料，事隔僅一年卻發生悲劇。

據悉，34歲簡女與47歲白姓丈夫結婚11年，一直居住在對岸湖南省，夫妻婚後育有9歲、10歲的女兒，一家四口2023年7月才從湖南返回台灣，並居住於中和區興南路的婆家，平時簡女在家顧小孩、白男則是擔任保全。

據了解，住在婆家的簡女因生活習慣不同，經常與公婆發生爭吵。簡女2日上午8時許與家人發生口角後，帶著一雙女兒離家，並搭乘計程車前往新店碧潭風景區渡船頭，她用「媽媽幫妳們拍照」為由，牽著2個女兒下水，接著放手看著孩子被水沖走。

簡女隨後跳入水中，不久後又獨自游回岸邊，並在風景區裡閒晃、發呆，直到3日下午4時許，她再度嘗試走入碧潭輕生，但因內心恐懼又再次游上岸，並於晚間自行走到碧潭派出所報案。

警消獲報後，緊急派人下水搜查，果真在岸際草叢間發現2名女童的遺體。簡女目前已遭警方帶回偵詢，後續將依照殺人罪移送台北地檢署偵辦，至於確切犯案動機、經過，仍有待進一步調查釐清。

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