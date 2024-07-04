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社會 社會焦點 保障人權

又是投資詐騙！女痛失300萬　借戶頭給詐團的慘了

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣宋姓女子經由LINE軟體認識自稱「Assistant靜怡」女子，誘騙可網路投資股票，匯款300萬元至蘇姓女子帳戶，後來始知被騙，向屏東地方法院訴請蘇女侵權損害賠償300萬元；由於蘇女未出庭，法院判處蘇女必須賠償宋女300萬元。可上訴。

判決書指出，蘇姓女子可預見將金融機構帳戶存摺、網路銀行帳號及密碼提供給他人，可能供詐騙集團將詐欺犯罪所得款項匯入並領出，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，仍基於幫助他人詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢不確定故意。

20223月13日晚上，在屏東縣潮州鎮某統一超商內，蘇女將其所申辦之彰化商業銀行帳號存摺封面、網路銀行帳號及密碼，以通訊軟體LINE傳送予姓名、年籍均不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳濤」之某成年人。

由於「陳濤」所屬詐欺集團成員，基於詐欺取財及洗錢之犯意，佯裝暱稱為「Assistant靜怡」之人，使用通訊軟體LINE與原告聯絡，佯稱，可至網路平台投資股票，致宋姓女子陷於錯誤，依指示於2023年3月15日10時38分許，將300萬元匯至蘇女彰銀帳戶內，再由詐欺集團以網路轉帳之方式將之提領一空，受有300萬元之損害。宋女因此提出蘇女侵權損害賠償訴訟。

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