結婚僅6天！24歲越南妻跑了　韓男公開個資「通緝老婆」惹議

▲ YTR公開女子未經馬賽克的照片及個資。（圖／翻攝自韓網論壇GGOORR）

記者陳宛貞／編譯

南韓近年跨國婚姻激增，卻也接連傳出假結婚真詐財及非法滯留的案例。一名YouTuber爆料，一名男子和越南妻子結婚僅6天後，妻子就離家出走，更在影片中公開女子長相及姓名等個資尋人，被網友批評有如「私刑」，引發爭議。

綜合《亞洲經濟》及Edaily等韓媒報導，一名YTR於本月2日上傳以「公開通緝入境6天就逃跑的越南妻子、正非法滯留的女性」為題的影片，揭露一名男子遭遇，他主張遭到跨國婚姻詐騙，和24歲越南女性結婚6天後對方就離家出走，至今聯絡不上。

影片中還公開有女子照片、本名和出生年月日等個資的申請文件，稱她的簽證已於今年1月26日到期，代表她目前是非法滯留國內。儘管有目擊者稱看見她在KTV工作，丈夫親自前往卻還是沒找到，希望網友幫忙尋人，也呼籲雇用她的店家出面檢舉。

然而，影片公開後引發眾多網友批評他「私人制裁」，紛紛留言指責，「再怎麼生氣也不該公開本名」、「臉太清楚了吧」、「居然還沒釐清事實就公開個資」、「跟老婆好好聊聊之後再公開也不遲」、「光看影片無法相信欸，如果是根本不相干的女生怎麼辦」。

但也有少數網友表示支持，「結婚6天就逃跑，換成我也會生氣」、「根本是為了找工作拿你當墊腳石」、「好討厭，如果是我也會公開」。

另一方面，南韓家庭法律諮詢所公布的《2023年多文化家庭諮詢統計》顯示，接受諮詢的韓籍丈夫與外籍妻子離婚原因有53.9%是妻子離家出走，42.9%為其他，2.5%是妻子外遇，1.1%是妻子施暴。而外籍配偶中占比最高的是中國人，接著依序為越南、俄羅斯及日本。