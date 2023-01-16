　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吳坤旭接掌桃園治安兵符！完整資歷曝　張善政揭「重中之重」

▲桃園市警察局新卸任局長交接

▲桃園市警察局新卸任局長交接。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市警察局「新、卸任局長交接典禮」，16日於市警局舉行，由內政部警政署副署長陳永利擔任監交人，新任警察局長吳坤旭從卸任許錫榮局長手中接下印信並宣誓就職。市長張善政感謝許錫榮局長在任內結合警力及金融機構，阻攔詐騙有功，為許多民眾守住財產，並積極採取科技執法，以先進科技偵查犯罪、打擊不法。

▲桃園市警察局新卸任局長交接

▲新任局長吳坤旭。（圖／新聞處提供）

張善政表示，新任警察局長吳坤旭是接續局長職務的最佳人選，吳局長曾任升格前桃園縣政府警察局督察長、副局長，升格後桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長、大溪、楊梅分局分局長、台北市政府警察局松山分局分局長、內政部警政署保安警察第三總隊副總隊長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局督察長、新北市政府警察局副局長、彰化縣警察局局長等職務，歷練完整豐富，表現十分優異。

▲桃園市警察局新卸任局長交接

張善政談到，打擊詐騙及毒品，是治安工作的重中之重，為了不負民眾對於治安的期待，期許市警局更加努力，遏止柬埔寨人口販運、街頭槍擊等重大犯罪事件，也期許員警不鬆懈，積極攔阻詐騙事件，並阻止毒品進入校園，傷害學童幼苗。

張市長指出，今日桃園市政府警察局除新任警察局長到任外，另有多項職務主管到任，包括：兩位副局長分別由屏東縣政府警察局局長劉印宮、苗栗縣警察局局長陳武康調任；督察長由內政部警政署防治組組長沈炳信調任；主任秘書由南投縣政府警察局局長黃永志調任。

包括市議員林政賢、李柏坊、李家興、徐玉樹、徐其萬、陳美梅、許家睿、許清順、梁為超、張桂綿、張肇良、錢龍、于北辰、內政部警政署副署長陳永利、桃園地檢署檢察長俞秀端、桃園地方法院行政庭長劉為丕、法務部調查局桃園市調查處長廖榮旭、桃園各分局長及桃警團隊等均一同出席交接典禮。

ET快訊
周子瑜返台過年「卡海關」！　轉頭求救
台中26歲男開千萬i8！停路中「裝睡叫不醒」　警破車窗價碼曝
女兵PO性虐露點照！楊實秋兒被控性侵　喊冤：她說不戴不能射裡
爸爸遭光頭男撞死！護專女兒趕回台中　哭紅眼認屍
快訊／三井LaLaPort內部搶先曝光！　全台最大「阿卡將」
少將、上校遭控騷擾女秘書　陸軍火速拔官
快訊／愛將當街熱吻人妻！　柯文哲「哈哈大笑」回應了
當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偽鈔竄全台！刑事局揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

台光電桃園廠貯槽火燒9小時！釀空污「臭死人」　張善政說話了

69歲嬤獨養2就讀國中孫　寒冬徒手洗衣物…潮州警伸援手

吳坤旭接掌桃園治安兵符！完整資歷曝　張善政揭「重中之重」

不滿被分手！恐怖男狂譙「爛貨靠肉體」　她下樓制止遭痛毆

敬軍餐會淪性騷現場！女官員控2將校色瞇瞇　少將認了「這動作」

女兵控楊實秋兒性侵不起訴　被揭露自拍露點照PO網！認罪獲緩刑

老父遭光頭男撞死！護專女兒哭紅眼認屍　好友提2質疑

台中26歲男開千萬i8！停路中「裝睡叫不醒」　警擊破車窗價碼曝光

神秘「教授」曝光！龍潭大麻農場案第二波　2專業背景男遭拘提

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

偽鈔竄全台！刑事局揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

台光電桃園廠貯槽火燒9小時！釀空污「臭死人」　張善政說話了

69歲嬤獨養2就讀國中孫　寒冬徒手洗衣物…潮州警伸援手

吳坤旭接掌桃園治安兵符！完整資歷曝　張善政揭「重中之重」

不滿被分手！恐怖男狂譙「爛貨靠肉體」　她下樓制止遭痛毆

敬軍餐會淪性騷現場！女官員控2將校色瞇瞇　少將認了「這動作」

女兵控楊實秋兒性侵不起訴　被揭露自拍露點照PO網！認罪獲緩刑

老父遭光頭男撞死！護專女兒哭紅眼認屍　好友提2質疑

台中26歲男開千萬i8！停路中「裝睡叫不醒」　警擊破車窗價碼曝光

神秘「教授」曝光！龍潭大麻農場案第二波　2專業背景男遭拘提

偽鈔竄全台！刑事局揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

提前送暖　花敬群關懷服役受傷退役弟兄

台光電桃園廠貯槽火燒9小時！釀空污「臭死人」　張善政說話了

新北幼兒健康操2.0版　老少咸宜「融入閩南客家與原住民語」

全聯小時達「初一到初五優惠」一次看！辦年貨免運、發財金天天領

龍潭三坑抽水站原水管破裂　受災戶接受賠償金額

騰訊100多名員工「觸犯高壓線」被辭退！10多人涉犯罪被移送公安

台中獨家！26樓高空遠眺美景、品茗日本冠軍咖啡　提前訂位最保險

洪一中強調紀律、態度：我要讓台鋼成為南部的驕傲

澳網／納達爾拚衛冕首輪苦戰4盤勝出　球拍被拿走慌了

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

社會熱門新聞

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

千萬BMW停路中不動　駕駛睡死警破窗

快訊／台中殺人車禍2死！雙載姊妹花遭撞　妹不治

金門女失蹤5年雲林尋獲　雙親聽她聲音淚崩

快訊／台中殺人車禍1死2傷　光頭男斷腿狼狽畫面曝

即／台中轎車撞擊2機車　1人失去呼吸心跳

台中車禍「奪命光頭」正面曝！斷腿躲3hrs不敢就醫

虐打3歲童不認罪！監視器打臉　老師挺孕肚仍遭判刑

大貨車衝進靈堂！家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

又見「XD千元偽鈔」！這次在桃園查到

即／台中殺人車禍光頭嫌犯是酒駕累犯！才剛出獄

更多熱門

相關新聞

屏東縣警局長蔡文峰上任　周春米高度肯定

屏東縣警局長蔡文峰上任　周春米高度肯定

屏東縣政府警察局於今(16)日下午1時30分舉行卸新任局長交接典禮，由縣長周春米蒞臨主持，內政部警政署警政委員林水順擔任監交人，多位民意代表、情治單位首長與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

台南市新卸任警察局長布達交接

台南市新卸任警察局長布達交接

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

陳光復公布小內閣人事　為澎湖做對的事

陳光復公布小內閣人事　為澎湖做對的事

台電雲林區營業處　新、卸任處長今交接

台電雲林區營業處　新、卸任處長今交接

關鍵字：

桃園市警察局新卸任局長交接吳坤旭

讀者迴響

熱門新聞

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

小A辣分手5天「宮廟磕頭跪700台階」

更多

最夯影音

更多
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面