吳坤旭接掌桃園治安兵符！完整資歷曝　張善政揭「重中之重」

▲桃園市警察局新卸任局長交接。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市警察局「新、卸任局長交接典禮」，16日於市警局舉行，由內政部警政署副署長陳永利擔任監交人，新任警察局長吳坤旭從卸任許錫榮局長手中接下印信並宣誓就職。市長張善政感謝許錫榮局長在任內結合警力及金融機構，阻攔詐騙有功，為許多民眾守住財產，並積極採取科技執法，以先進科技偵查犯罪、打擊不法。

▲新任局長吳坤旭。（圖／新聞處提供）

張善政表示，新任警察局長吳坤旭是接續局長職務的最佳人選，吳局長曾任升格前桃園縣政府警察局督察長、副局長，升格後桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長、大溪、楊梅分局分局長、台北市政府警察局松山分局分局長、內政部警政署保安警察第三總隊副總隊長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局督察長、新北市政府警察局副局長、彰化縣警察局局長等職務，歷練完整豐富，表現十分優異。

張善政談到，打擊詐騙及毒品，是治安工作的重中之重，為了不負民眾對於治安的期待，期許市警局更加努力，遏止柬埔寨人口販運、街頭槍擊等重大犯罪事件，也期許員警不鬆懈，積極攔阻詐騙事件，並阻止毒品進入校園，傷害學童幼苗。

張市長指出，今日桃園市政府警察局除新任警察局長到任外，另有多項職務主管到任，包括：兩位副局長分別由屏東縣政府警察局局長劉印宮、苗栗縣警察局局長陳武康調任；督察長由內政部警政署防治組組長沈炳信調任；主任秘書由南投縣政府警察局局長黃永志調任。

包括市議員林政賢、李柏坊、李家興、徐玉樹、徐其萬、陳美梅、許家睿、許清順、梁為超、張桂綿、張肇良、錢龍、于北辰、內政部警政署副署長陳永利、桃園地檢署檢察長俞秀端、桃園地方法院行政庭長劉為丕、法務部調查局桃園市調查處長廖榮旭、桃園各分局長及桃警團隊等均一同出席交接典禮。