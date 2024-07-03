超獵奇！日清杯麵新口味「棉花糖巧克力夾心餅」　5分鐘端出甜點

▲日清在美國推出限量版新口味「烤棉花糖巧克力夾心餅」。（圖／翻攝日清食品）

記者吳美依／綜合報導

日本泡麵巨頭「日清食品」在美國推出限量版新口味「烤棉花糖巧克力夾心餅」，只要把微波即食麵條拌入「巧克力、棉花糖及全麥餅乾風味醬料」，再撒上迷你棉花糖，短短5分鐘就可以端出一碗美味甜點。

烤棉花糖巧克力夾心餅（S’mores）是一種美國露營點心，據傳由女童子軍發明，之後成為風靡世代的經典甜點，也被做成冰淇淋與早餐麥片等風味產品。如今，日清在美國推出這種季節限量口味，每碗只要1.18美元（約新台幣38.5元）。

CNN報導，此舉標誌著美國杯麵首度進軍甜點市場，但實際上，日清對於「非傳統泡麵」並不陌生，該公司推出一系列季節性新創口味，就是為了改變消費者對於品牌的看法。

顧問公司GlobalData零售分析師桑德斯（Neil Saunders）指出，杯麵面臨的挑戰之一就是形象「很廉價」，而日清嘗試非傳統口味搭配，不僅為了提升產品，也想擴大消費者選擇吃拉麵的可能性，「它的定位是有趣和新奇的東西，不只是因為預算有限而買的無聊玩意兒。」

日清美國行銷資深副總裁斯坦頓（Priscila Stanton）說，品牌過去也推出香料南瓜等限量口味，就是為了努力超越「儲藏室主食」的形象，「一天的任何時候都可以吃杯麵。」