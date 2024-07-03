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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平一通電話能結束烏俄戰爭？　北京強調「非當事方」

▲▼ 俄羅斯總統普丁16日訪問中國大陸，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲ 俄羅斯總統普丁5月16日訪問中國大陸，與中國大陸國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）2日指出，俄羅斯非常依賴中國，只要北京願意，一通電話就可結束烏俄戰爭。對此，中國大陸外交部今（3）日回應稱，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。

在今日的大陸外交部例行記者會上，發言人毛寧表示，中國和俄羅斯都是獨立自主的大國，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。

她接著指出，中方將始終站在和平和對話的一邊，同包括俄羅斯在內的各方保持溝通，繼續為推動危機的政治解決發揮建設性作用。

據彭博社報導，史塔布2日接受媒體訪問時指出，俄羅斯現在如此依賴中國，只要中國國家主席習近平打一通電話，就能結束烏俄戰爭。

彭博統計的數據顯示，去年中國在俄羅斯總貿易中約佔28%，高於2021年的19%，而歐盟佔比則從36%下降到17%。

另外，上海合作組織峰會將於4日在哈薩克舉行。根據俄羅斯塔斯社報導，習近平訪問哈薩克出席峰會期間，於3日先與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）展開會晤。這是繼兩人5月在北京會面後，相隔約1個半月第二次會面。

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