正妹YTR阿貝「北車地下街」遇鹹豬手　嫌犯到案了...是90歲阿北

▲YouTuber阿貝在北車地下街遭人襲胸，在26日中午12時許前往派出所提告。（圖／翻攝YouTube／阿貝很全能）



記者邱中岳／台北報導

正妹YouTuber阿貝，日前在台北地下街拍攝影片，結果被一位坐輪椅的阿北襲胸，過程全都被錄下，嚇得阿貝趕緊閃開，事後表示看到襲胸男是坐輪椅的老先生，阿貝也在26日中午12時許，前往派出所提出性騷擾告訴。警方循線28日下午通知襲胸的90歲高姓男子到案說明，但男子因有失智情形，對於當天情況早已忘光，完全記不起來。

YouTube頻道「阿貝很全能」擁有18.1萬粉絲訂閱，23日上傳名為「大陸女生求助」的影片，影片中見她拿著錄影機邊走邊錄時，突然一隻手從腋下襲擊胸部，阿貝見狀嚇到連忙快閃，驚嚇過度花了好幾分鐘才冷靜，回看影片發現襲胸的男子就是一名坐輪椅的老先生。

影片上架2天引來2千多則留言，網友留言「趕快去報警，別讓這噁心老頭再禍害下一個人」、「下次不嫌麻煩的話請直接報警，不要讓這種人逍遙法外」、「一定要報警 」。

正妹YouTuber阿貝原本在26日上午11時許到北市警局中正一分局忠孝西路派出所，事後得知案發地點管轄派出所為大同分局建成派出所，也在12時許轉往建成派出所提出告訴。

警方根據監視器時間點調閱，發現阿貝遭到襲胸的畫面，以及鎖定男子與2名看護離開方向，警方確定動手的就是90歲高姓男子，高男在28日下午4時許由兒子陪同。

高姓男子到案後因為年紀已經90歲，並且患有失智相關病症，導致對於當天的情況完全不記得，兒子也表示，代替年邁父親向被騷擾的女子表達歉意，也願意和女子和解，警方偵訊後也依《性騷擾防治法》將90歲高男函送法辦。