高雄寺廟遭違法私設「大型捕鳥網」　害死誤入飛鳥！市府出手了

▲農業局會同保七警察隊，拆除仁武區古嚴寺彌陀殿正前方山上非法架設的大型鳥網。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市農業局日前接獲民眾通報，仁武區古嚴寺彌陀殿正前方山上有人非法架設大型鳥網，即會同保七警察隊前往巡察，抵達後發現該處非法架設鳥網高約8公尺，長度約30公尺，鳥網上有3-4麻雀及白頭翁不幸死亡，立即進行拆除鳥網。農業局表示，民眾私架鳥網行為已明顯違法，查獲違反者將移送法辦。

農業局6月30日前往仁武區拆除的大型捕鳥網，該處是經熱心民眾通報農業局進行處理，不過，現場樹木過高，鳥網位置不明，所幸附近居民熱心引領前往，市府人員協同保七警員於烈日下通力合作將大型捕鳥網拆除，後續若查獲違反者將依法開罰送辦。

▲▼高雄寺廟遭私設「大型補鳥網」，害死誤入飛鳥。（圖／記者賴文萱翻攝）

每年3至7月是鳥類繁殖季，各種鳥類通報案件也急遽升高，除了高通報比例的學飛落巢鳥類案件外，最近違法私設鳥網案件也不少，如使用籠具誘捕綠繡眼，或是圍牆邊纏繞鐵絲的細網等。為排除鳥類危難，農業局人員接獲通報後皆會立即前往巡查，現地進行拆除，避免野生動物面臨危害。

農業局表示，民眾私架鳥網或籠具捕捉鳥類，涉及違反野保法第十九條規定，經查獲可依據野保法第四十九條規定，處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰緩。

▲▼農業局表示，民眾私架鳥網或籠具捕捉鳥類，涉及違反野保法。（圖／記者賴文萱翻攝）

若捕捉到保育類野生動物如台灣八哥、領角鶚、台灣畫眉等保育類鳥類，則違反野保法第四十一條規定，更須面臨6個月以上，5年以下有期徙刑，得併科20萬以上100萬元以下罰金。

農業局提醒民眾切勿私架鳥網，以免觸法，另呼籲民眾如有發現土地上遭人非法架設鳥網或其他獵具，可於記下明確地點後通報1999或聯絡農業局植物防疫及生態保育科，也可聯繫專責警察單位保七總隊各分隊前往處理。