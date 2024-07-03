進學校10mins就倒地！25歲警正中午跑步休克猝死　相驗結果曝

▲25歲李姓員警進學校運動10分鐘就倒地，送醫急救後仍宣告不治。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、許權毅、鄧木卿／台中報導

台中1名保四總隊25歲李姓員警，因勤務需求被調派支援雲林縣警局台西分局橋頭派出所，昨（2）日休假，中午到沙鹿區1所國小運動時，被發現倒臥在操場、已失去呼吸心跳，警消獲報後趕到現場協助，並將人送往沙鹿光田醫院急救後仍回天乏術。據悉，李男在下午1點40分左右，進入國小校園跑步運動，但不到10分鐘就不明原因暈倒；而檢方相驗結果也出爐，疑為心血管疾病，家屬無意見。

▲近日天氣高溫炎熱，李男沒有跑步習慣，卻到校園跑步，連家人也都不理解。（圖／記者許權毅攝）



李姓員警平時無跑步習慣，卻告知家人要去校園運動，昨（2）日下午1時40分許進入國小校園跑步運動約莫過了10分鐘就昏倒，民眾發現趕緊報案；1點52分警察局轉報消防局，消防人員趕到現場將李男經送醫搶救後宣告不治。全案經報請台中地方法院檢察署檢察官相驗，相驗結果疑似心血管疾病，家屬無意見。

▲李姓員警(右一)猝死，相驗結果出爐，疑似心因性疾病，檢方相驗後家屬無意見。（圖／民眾提供）



沙鹿光田醫院也表示，沙鹿光田醫院急診醫學部主任林技政表示，男子被送抵醫院時，已經無呼吸心跳，身體有輕微擦傷，體溫略高，無橫紋肌溶解、也沒有流感或新冠感染跡象，約急救半小時左右宣告不治。