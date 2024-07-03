種苗業者和民眾敲碗　台灣天仙果7月中旬種苗網再上架

▲台灣天仙果。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署於今年7月中旬，將在「台灣原生樹木種苗網」再次推出詢問度極高的「台灣天仙果」；南投分署指出，該品項每一推出即在短時間內銷售一空，歡迎種苗業、花卉栽培業、休閒農業、園藝服務業、造林業、森林遊樂區經營業、農作物栽培業等行業者，鎖定上架時間上網選購。

林業保育署南投分署自109年起於「台灣原生樹木種苗網」平台販售轄內原生種苗，特色樹種獲種苗業者支持與響應，如種子色澤美麗，常被做成裝飾品的台灣紅豆樹，以及葉色嫩綠清翠，可製作盆景或修剪整形作庭園欣賞的車桑子。

南投分署指出，即將推出的「台灣天仙果」俗稱「牛奶埔」或「羊奶頭」，全株可利用，除為藥用植物，於民間亦廣為作食品特殊風味使用；繁殖以播種為主，擇黑紫色成熟果實，種子洗淨後陰乾，於4月份播種發芽率最高，也可使用扦插培養，且於居家環境亦可栽植。

目前南投分署於台灣原生樹木種苗網（https://theme.forest.gov.tw/forestplant/）販售品項，尚有台灣紅豆樹、刺葉桂櫻、台灣山枇杷、台灣梭羅樹、車桑子及黃土樹；分署長李政賢呼籲種苗業者踴躍至平台選購原生種苗，也加入原生樹木培育推廣行列，同時借苗商之力量產原生植物，讓民眾能適地適種，進而保育台灣原生植物。