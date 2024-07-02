葉元之追問「陸媒盯梢案」！　卓榮泰承諾一周內給答案

▲葉元之質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

日前有媒體報導，大陸官媒新華社駐台記者在台灣政論節目盯梢，引發各方議論，文化部與陸委會都表明要追查。國民黨立委葉元之今（2日）在立院總質詢時針對此事不斷追問，行政院長卓榮泰承諾，全案不是很難的事情，會進一步瞭解案情，不希望有這種事情，但了解之後只要案情不太複雜，一個禮拜足以查清真相，會整理後公布，給民眾一個交代。

葉元之今日質詢時強調，一個不知名爆料引發這麼大篇幅報導，被指涉是嚴重國安問題，府院黨也說確有此事；現在一個星期過去，連節目主持人都拿出影音資料自清了，文化部居然還在發文，還要公文旅行，作為主管機關是不是太誇張？不把國安當一回事了？還是根本沒有這麼嚴重？

文化部長李遠表示，部會職權無法調查，不是調查單位，目前只能發文給當初的單位。 卓榮泰表示，若事涉到國安、媒體當然嚴重，但每件事情都必須掌握資訊，了解真相，文化部和其他單位僅能依法行政。

葉元之也說，全案跟幾年前王立強案頗為雷同，王立強當時指控中共有龐大資源介入台灣選舉，引發側翼瘋狂炒作，政府還派人到澳洲了解案情，甚至引發了接續的向心案，還限制出境；結果查了半天，向心夫婦完全無罪；當時把王立強當一回事的政府高官們，沒有一個人為誤信王立強而出來道歉。讓人懷疑，前幾天罵成這樣，但是不是接下來全案也是一樣要船過水無痕？

葉元之引用網路笑話，指稱唐僧第一天到台北，剛下飛機就被記者問到，對陪酒小姐有何看法？搞得唐僧一頭霧水，結果隔天新聞頭條居然是唐僧飛抵台北，開口便問有沒陪酒小姐。唐僧怒斥媒體說「不會再理你」，結果媒體下標「唐僧衝冠一怒為紅顏」，讓人覺得媒體標題殺人。

葉元之強調，媒體已報導爆料來源是不具名的資深媒體人，又事涉嚴重的國安問題，何等重要，所以政府單位不會找不到爆料來源。尤其官員與民進黨立委都出來證實確有其事，現在怎麼會是被指涉的人自清，跟唐僧一樣，指涉他人的人都沒事？難道台灣已經可以隨便講話、傷害別人名譽？

他也說，希望政府盡快對全案作出交代，是真的假的？官員指控是否屬實？執政黨不要老在內部找敵人，要團结臺灣，而不是對立台灣。

卓榮泰表示，後續會把調查結果整理後公布給社會，他希望這件事情是沒有的。對於何時能給大家答案？卓榮泰強調，了解後會馬上回報，因為這不是很難的事情，如果沒有牽涉複雜情節的話，「一個禮拜應該足以了解」。

