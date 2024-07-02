律師被控當內鬼「連累檢座女友」　幫詐團打官司收費金額曝光

▲涉洩露車手應訊筆錄等偵查秘密給詐團的律師朱一品。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理律師鄭鴻威涉洩露偵查秘密給詐團首腦，今（2日）續傳訊3名共犯律師出庭，其中涉案律師朱一品因女友為現職檢察官，2人間的對話紀錄被檢方視為朱參與犯罪組織的動機證據，朱承認部分洩密行為，但堅稱與鄭合辦案件、並不是與詐團勾結，辯護律師指檢方將朱和女友相隔7個月的2件不同事項對話串接在一起。

朱一品的吳姓女友現任桃園地檢署檢察官，北檢起訴鄭鴻威等人的證據清單中，出現吳女勸朱「我只是覺得這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」等對話，吳女還幫朱注意鄭在群組內提供的案件訊息，通知朱趕快去接案。

此外，本案詐團上游幹部，有人在群組裡暱稱「吳檢察官」，一度被誤認成朱一品的女友檢察官，經北檢詳查確認不是同一人。不過消息傳出後，吳女自請調查、交出個人手機供數位採證，桃檢認定吳女非詐團成員，也跟朱男所涉案情無關。

但桃檢認為吳女與朱一品對話涉及不當內容，儘管是男女朋友間私人訊息，不是以檢察官身分執行職務或對外言行，然而檢察官應受更高道德標準檢視，須受客觀公正的外部評價，上月（6月）初仍將吳女移送檢察官評鑑委員會評鑑。

立委黃國昌認為桃檢替吳女開脫，日前開記者會批桃檢公然護航放水、喊話法務部別置身事外，繼續包庇自家人。

朱一品今下午首度到北院出庭，僅承認其中4件洩密行為、把當事人偵查筆錄傳給鄭鴻威，朱辯稱與鄭為律訓同學，很信任鄭，這4件北部個案都因在南部執業的鄭分身乏術、託他接手陪偵，事後鄭說要看筆錄、不會告訴別人，他不知鄭勾結詐團首腦。

朱一品否認接受鄭鴻威「具有指揮監督關係的派案」，堅稱他是跟鄭「合辦案件」，會要求當事人各簽1份委任狀給他跟鄭，他不認識鄭勾結的詐團首腦連柏瑋等人，也沒加入詐團聽從安排，他只跟鄭聯繫，所以否認涉犯《組織犯罪防制條例》，至於他沒交付偵查秘密給鄭的個案，也否認涉犯洩密罪嫌。

▲律師沈元楷（如圖）為涉嫌洩密詐團的律師朱一品辯護，主張檢方將朱男與女友檢察官相隔7個月的不同2件事對話，串接成朱有動機加入詐團的證據。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師沈元楷指出，檢方將前述朱一品和女友對話列為有加入犯罪組織動機的證據，但細究時間順序，檢方把朱男2022年4月抱怨沒搶到鄭鴻威委託個案的對話，串接吳女同年12月勸朱男與擁有案源的鄭男保持良好合作關係的內容，是相隔7個月的不同2件事。

沈元楷表示，吳女告訴朱一品「我只是覺得這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」，背景是當時人在宜蘭的朱男，怕開車路程較遠、疲勞駕駛可能會發生危險，所以推掉鄭鴻威所委託1件在桃園的陪偵個案，朱還對吳女說氣話「不管以後開車會不會發生意外，我都會去了」。

沈元楷指出，吳女立刻安撫朱一品「幹嘛講這樣」、「這是你的事業」、「你的決定我都會尊重和支持」，前後脈絡可知，吳女關心朱的事業發展，情侶間親密隱私對話用語或許失之不夠精確，但毫無要求朱加入詐團的意思，朱接案也秉持「為刑事被告實質辯護」的立場，絕無成為犯罪組織成員的意圖和行為。

今同庭被傳訊的另2名涉案女律師楊雅涵、李明潔，也僅承認部分提供偵訊筆錄給鄭鴻威的洩密犯行，否認涉犯《組織犯罪防制條例》，並堅稱僅受鄭轉介案件、每件收費1萬元到4萬元，但她們不是被「派案」，更不認識連柏瑋與詐團幹部。

李明潔並聲請函詢起訴檢察官，確認她能否適用《證人保護法》減刑或免刑規定。檢方則聲請傳喚鄭鴻威作證，查明今出庭3名涉案律師是否構成《組織犯罪防制條例》等犯行，法官諭知擇期再開庭。