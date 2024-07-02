　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

律師被控當內鬼「連累檢座女友」　幫詐團打官司收費金額曝光

▲▼洗錢組織律師，朱一品。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲涉洩露車手應訊筆錄等偵查秘密給詐團的律師朱一品。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理律師鄭鴻威涉洩露偵查秘密給詐團首腦，今（2日）續傳訊3名共犯律師出庭，其中涉案律師朱一品因女友為現職檢察官，2人間的對話紀錄被檢方視為朱參與犯罪組織的動機證據，朱承認部分洩密行為，但堅稱與鄭合辦案件、並不是與詐團勾結，辯護律師指檢方將朱和女友相隔7個月的2件不同事項對話串接在一起。

朱一品的吳姓女友現任桃園地檢署檢察官，北檢起訴鄭鴻威等人的證據清單中，出現吳女勸朱「我只是覺得這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」等對話，吳女還幫朱注意鄭在群組內提供的案件訊息，通知朱趕快去接案。

此外，本案詐團上游幹部，有人在群組裡暱稱「吳檢察官」，一度被誤認成朱一品的女友檢察官，經北檢詳查確認不是同一人。不過消息傳出後，吳女自請調查、交出個人手機供數位採證，桃檢認定吳女非詐團成員，也跟朱男所涉案情無關。

但桃檢認為吳女與朱一品對話涉及不當內容，儘管是男女朋友間私人訊息，不是以檢察官身分執行職務或對外言行，然而檢察官應受更高道德標準檢視，須受客觀公正的外部評價，上月（6月）初仍將吳女移送檢察官評鑑委員會評鑑。

立委黃國昌認為桃檢替吳女開脫，日前開記者會批桃檢公然護航放水、喊話法務部別置身事外，繼續包庇自家人。

朱一品今下午首度到北院出庭，僅承認其中4件洩密行為、把當事人偵查筆錄傳給鄭鴻威，朱辯稱與鄭為律訓同學，很信任鄭，這4件北部個案都因在南部執業的鄭分身乏術、託他接手陪偵，事後鄭說要看筆錄、不會告訴別人，他不知鄭勾結詐團首腦。

朱一品否認接受鄭鴻威「具有指揮監督關係的派案」，堅稱他是跟鄭「合辦案件」，會要求當事人各簽1份委任狀給他跟鄭，他不認識鄭勾結的詐團首腦連柏瑋等人，也沒加入詐團聽從安排，他只跟鄭聯繫，所以否認涉犯《組織犯罪防制條例》，至於他沒交付偵查秘密給鄭的個案，也否認涉犯洩密罪嫌。

▲▼律師沈元楷（如圖）為涉嫌洩密詐團的律師朱一品辯護，主張檢方將朱男與女友檢察官相隔7個月的不同2件事對話，串接成朱有動機加入詐團的證據。（圖／記者黃哲民攝）

▲律師沈元楷（如圖）為涉嫌洩密詐團的律師朱一品辯護，主張檢方將朱男與女友檢察官相隔7個月的不同2件事對話，串接成朱有動機加入詐團的證據。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師沈元楷指出，檢方將前述朱一品和女友對話列為有加入犯罪組織動機的證據，但細究時間順序，檢方把朱男2022年4月抱怨沒搶到鄭鴻威委託個案的對話，串接吳女同年12月勸朱男與擁有案源的鄭男保持良好合作關係的內容，是相隔7個月的不同2件事。

沈元楷表示，吳女告訴朱一品「我只是覺得這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」，背景是當時人在宜蘭的朱男，怕開車路程較遠、疲勞駕駛可能會發生危險，所以推掉鄭鴻威所委託1件在桃園的陪偵個案，朱還對吳女說氣話「不管以後開車會不會發生意外，我都會去了」。

沈元楷指出，吳女立刻安撫朱一品「幹嘛講這樣」、「這是你的事業」、「你的決定我都會尊重和支持」，前後脈絡可知，吳女關心朱的事業發展，情侶間親密隱私對話用語或許失之不夠精確，但毫無要求朱加入詐團的意思，朱接案也秉持「為刑事被告實質辯護」的立場，絕無成為犯罪組織成員的意圖和行為。

今同庭被傳訊的另2名涉案女律師楊雅涵、李明潔，也僅承認部分提供偵訊筆錄給鄭鴻威的洩密犯行，否認涉犯《組織犯罪防制條例》，並堅稱僅受鄭轉介案件、每件收費1萬元到4萬元，但她們不是被「派案」，更不認識連柏瑋與詐團幹部。

李明潔並聲請函詢起訴檢察官，確認她能否適用《證人保護法》減刑或免刑規定。檢方則聲請傳喚鄭鴻威作證，查明今出庭3名涉案律師是否構成《組織犯罪防制條例》等犯行，法官諭知擇期再開庭。

ET快訊
快訊／「魔鏡歌詞網」消失了！多年老粉崩潰
快訊／台鐵爆落軌意外　男子頭部受創出血
離譜畫面曝！關渡橋「無敵大迴轉」全場驚呆　新北警說話了
點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包
不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵浮洲站男子昏倒落軌　頭部受創出血...列車受影響

離譜畫面曝！關渡橋「無敵大迴轉」全場驚呆　新北警說話了

獨／單親獨子男大生撞救護車枉死　母悲憶過往「一句話」討公道

律師被控當內鬼「連累檢座女友」　幫詐團打官司收費金額曝光

彰雲投凌晨市話打不通！台水又挖斷管線　員林市商家再斷訊7小時

超扯！3車夜遊合歡山「狂放煙火」　太管處將裁處...最高罰3千

獨／關鍵監視器曝！男大生極度清醒下課　救護車駕駛至今沒道歉

《犯罪被害人權益保障法》周年　中檢與犯保協會舉辦經驗分享會

獨／害男大生枉死！救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈　衛生局出手了

快訊／台中北區也停電40分鐘！404戶受影響　台電：小環路故障

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

快訊／台鐵浮洲站男子昏倒落軌　頭部受創出血...列車受影響

離譜畫面曝！關渡橋「無敵大迴轉」全場驚呆　新北警說話了

獨／單親獨子男大生撞救護車枉死　母悲憶過往「一句話」討公道

律師被控當內鬼「連累檢座女友」　幫詐團打官司收費金額曝光

彰雲投凌晨市話打不通！台水又挖斷管線　員林市商家再斷訊7小時

超扯！3車夜遊合歡山「狂放煙火」　太管處將裁處...最高罰3千

獨／關鍵監視器曝！男大生極度清醒下課　救護車駕駛至今沒道歉

《犯罪被害人權益保障法》周年　中檢與犯保協會舉辦經驗分享會

獨／害男大生枉死！救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈　衛生局出手了

快訊／台中北區也停電40分鐘！404戶受影響　台電：小環路故障

吳秉叡喊撤選罷法版本沒用　黃國昌：民進黨將修法當鬥爭工具

7月購車優惠／TOYOTA送大螢幕、2輪暑期大戰開打　換輪胎也有好禮

快訊／「魔鏡歌詞網」消失了！多年老粉崩潰：前幾天才在用耶

林子偉最快周五回歸　樂天教頭：看他本人狀況

何以奇搭小黃「司機尬聊催婚」！　她無奈：是不帶現金的懲罰嗎？

葉元之追問「陸媒盯梢案」！　卓榮泰承諾一周內給答案

AP潘宇謙遇女友以死相逼！　驚悚情勒對話曝光

世新大學辦學耀眼獲肯定　特色領域奪私校第一

快訊／台鐵浮洲站男子昏倒落軌　頭部受創出血...列車受影響

德翔海運將重返美西線　與新加坡SeaLead共同派船聯營

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

獨／刑事局洩密爆險惡內幕　臥底曝光恐遭滅口

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

即／101爆乳女遭爆男兒身！友拿護照給警：是他鬧事

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

獨／男大生撞救護車亡　酒測0.54複驗歸零還清白

獨／害男大生枉死　救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

即／「海霸王」高雄工廠起火燃燒！濃煙竄天

快訊／24旅客遊金門食物中毒！5人上吐下瀉

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

即／被控招待所性侵酒店紅牌　賀軍翔首度現身北檢

更多熱門

相關新聞

獨／刑事局洩密爆險惡內幕　臥底曝光恐遭滅口

獨／刑事局洩密爆險惡內幕　臥底曝光恐遭滅口

刑事局外勤隊黃姓副隊長，遭控涉嫌勾結線民和李姓律師涉及洩密案件，桃園檢調28日搜索黃姓副隊長辦公室、住家和私人用機車，並帶回涉案李姓律師和5名龍潭分局承辦警員，檢察官複訊後，諭知黃姓副隊長30萬、李姓律師10萬交保，5名龍潭分局偵查隊警員獲請回，並將5人改列證人身分進行後續偵處。

刑事戰將林明佐續押到9月

刑事戰將林明佐續押到9月

刑事局外勤隊副隊長涉洩密遭約談　30萬交保

刑事局外勤隊副隊長涉洩密遭約談　30萬交保

哪個國小畢業？行員一句話阻詐135萬

哪個國小畢業？行員一句話阻詐135萬

幫業者查勞退個資　勞保局內鬼涉洩密

幫業者查勞退個資　勞保局內鬼涉洩密

關鍵字：

詐團軍師洩密組織犯罪筆錄檢察官評鑑委員會數位採證

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面