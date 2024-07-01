接兒創業電話超開心！媽衝銀行要匯135萬　行員一身分破騙局

▲▼「哪個國小畢業」？豐原警方成功阻擋以「假親友」名義詐騙，保住135萬元老本。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市67歲林姓婦人接獲「兒子」電話，得知要自行創業，開心得跑到銀行要匯135萬元表達支持，在櫃檯填匯款單時，遇見和「兒子」念同一國小的行員，行員發現受款人不是同學名字，於是主動以林婦電話和對方對談，「你念哪個國小」，對方支支吾吾，這才戳破詐團行騙詭計，林婦回想一接聽就被叫媽媽，一時信以為真，感謝行員和警方保住老本。

台中市警察局豐原警分局合作派出所警員彭健華、實習生周慶妮，6月27日下午3時25分獲報，有婦人遭到假冒兒子的詐團來電，對方說想要自行創業，但手頭資金不足，希望能夠贊助，婦人心想兒子僅高中畢業，目前在北部建商擔任主管，一旦兒子想創業，一定會成功，便欣然答應。

林婦在櫃檯辦理匯款時，其中1名行員正巧是林婦兒子的國小同學，發現林婦要轉帳的帳號並非是她兒子名字，便借用林婦手機與「假兒子」通話，行員詢問對方就讀哪所國小以及過往同窗回憶，對方支吾其詞，答不上話，這才露餡了。

林婦回過神來細想，對方聲音確實不像兒子，是因為一接聽就被叫媽媽，她才信以為真，還好被及時阻擋。

豐原警方呼籲，詐騙手法日新月異，詐騙集團假冒親友身分詐騙，加上AI仿聲軟體助攻，民眾可能因此誤信成為受害者，提醒民眾若遇到以親友名義來電借錢，一定要特別小心，經統計，本分局今年1至6月份，已成功攔阻詐騙105件，金額5055萬元。