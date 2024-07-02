北京化工大學寄發「碳纖維錄取通知書」　厚度僅0.2公釐

▲北京化工大學寄發「碳纖維錄取通知書」彰顯學校技術力。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸高考成績放榜後，各間學校陸續開始寄發錄取通知書，也有學校趁機展現一下該校的特色及擅長領域。北京化工大學今（2024）年的錄取通知書便別出心裁的採用「細如髮絲、輕如鴻毛、強如鋼鐵、貴如黃金」的碳纖維複合材料製成，厚度僅0.2公釐。

《新京報》報導，這封用碳纖維「編織」而成的錄取通知書，採用北京化工大學材料科學與工程學院先進復合材料研究中心（ACC團隊）自主研發的新型碳纖維復合材料製作，厚度僅有0.2mm（公釐），在陽光下變換角度，可呈現顏色變化，極具藝術與科學之美。

北京化工大學是大陸化工業重點培育人才的學校，2022北京冬奧舉辦前，北京化工大學科研團隊和中國運載火箭研究院下屬研究所、中國一汽等單位合作，成功研製出大陸首輛「碳纖維雪車」，也使得大陸國產碳纖維雪車實現從0到1的突破。

此外，2022北京冬殘奧會輪椅冰壺項目中，大陸運動員所使用的碳纖維冰壺推桿也是由北京化工大學自主研發設計，在設備的支撐下，運動員順利奪下北京冬殘奧會該項目金牌。

北京化工大學有機無機複合材料國家重點實驗室副主任、材料科學與工程學院教授楊小平表示，使用碳纖維錄取通知書，不僅展示學校在該領域的卓越實力，也代表國產碳纖維複合材料從「高端化」產品向「平民化」轉型。

碳纖維技術被稱為工業「黑金」，具有質量輕、高比強度、高比剛度、耐高溫、耐腐蝕等特性，目前已被廣泛應用於運載火箭、衛星太空站、大飛機、大型船舶等「大國重器」領域。