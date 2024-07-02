　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

《藝綻神仙府3》首映　領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事

▲《藝綻神仙府—傳統工藝及保存技術保存者影音紀錄3》，日前於台南真善美劇院舉辦首映會，請大家領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《藝綻神仙府—傳統工藝及保存技術保存者影音紀錄3》，日前於台南真善美劇院舉辦首映會，請大家領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化資產管理處策劃、力果文化團隊拍攝製作的《藝綻神仙府—傳統工藝及保存技術保存者影音紀錄3》，日前於台南真善美劇院舉辦首映會。

《藝綻神仙府》系列，自2017年開始透過紀錄片的方式，以影像記錄工藝保存者，累積共記錄了22位藝師，建構台南市的傳統工藝影像資料庫，將傳統工藝與保存技術保存者收錄至影片與書籍中，今年度(2024)為系列計畫第3輯的發表。映後座談邀請到6位藝師與3位導演到場與觀眾交流分享，現場座無虛席吸引大批熱愛傳統工藝與文化影像的朋友共襄盛舉。

本次發表《藝綻神仙府3》囊括了2位傳統工藝保存者及4位保存技術保存者，共6部紀錄片，分別為：傳統工藝的糊紙—吳文進、細木作—王永源；保存技術保存者的剪黏泥塑—王武雄、大木作—陳天平、金銀細工—蘇啟松、藝閣—吳震星，由林皓申、楊仁佐、莊榮華3位導演執導，歷經一年多的田野調查、長時間與藝師相處互動、記錄拍攝，呈現藝師們的生活經驗、習藝歷程、創作理念以及對工藝的堅持與態度，藝師們的人生哲學濃縮化成一部部動人的影像故事。

▲《藝綻神仙府—傳統工藝及保存技術保存者影音紀錄3》，日前於台南真善美劇院舉辦首映會，請大家領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

6部影片節錄藝師精彩語錄，首創空中放樣的大木作陳天平藝師：「我就是要把它做好，不是要把它做完」；重視作品背後的典故內涵的剪黏泥塑王武雄藝師：「進行一個創作時，若能思考留給後代人維修的彈性，這是對創作的交代與責任」；是大法師，也是糊紙工藝人的吳文進藝師：「糊紙的工藝就是永恆的精神，從無到有、從有至無、有來就有去、不生也不滅，這就是道的精神」；一人做藝閣，帶動全家人一同參與的吳震星藝師：「我的興趣就是做藝閣，很愛做藝閣，最好是做到無法做為止」；跟隨兄長王永川入行，擁有一身紮實榫卯工夫的細木作王永源藝師：「工藝師有那個責任把它做好，你要永久放在那裡，讓人拜不知道幾百年，所以我會想說要做得更好」；匠心獨具的金銀鑲嵌，極致美學金銀細工蘇啟松藝師：「工夫是無盡深坑，要學的東西還很多，我不敢說已經很厲害了，我還在學呢」。

▲《藝綻神仙府—傳統工藝及保存技術保存者影音紀錄3》，日前於台南真善美劇院舉辦首映會，請大家領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處表示，更多6位藝師的創作經驗分享，收錄在《藝綻神仙府3》精裝影像專輯，目前皆已上架實體書店及線上書城，數量有限，有興趣的民眾歡迎購買支持！

ET快訊
夏乙薇錄影「海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲
快訊／賀軍翔步出北檢！「雙手合十」喊冤：沒做不禮貌的行為
統一獅簽約陳聖平　2.5年1166萬元
獨／北市警暴打新加坡人妻　監視器離奇消失
新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1占比竄
獨／警方臥底恐遭滅口！　黑幫祭出追殺令
永和炸雨「14:30像晚上」　台北人認證：突然昏天地暗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南真善美戲院8月1日停業　文化局深感不捨

《藝綻神仙府3》首映　領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事

濁水溪畔一鎮二鄉首串聯辦馬拉松賽　報名就送紫南宮錢母和手鍊

台南400響應商品快閃限定店　愛國婦人會館營業開張

黃偉哲開箱「透南城」城市展　搶先秀活動四大亮點

十六歲正青春藝術節登場　黃偉哲邀請青少年以藝術體驗「轉大人」

女性政治領袖對談　張麗善與日本前橋市長小川晶「農業談到觀光」

屏東縣射擊體驗基地揭牌　學生國防教育更有趣

恆春警分局執行青春專案　保護青少年遠離犯罪

快訊／台南南區永吉街民宅傳火警　消防人員出水搶救

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

五堅情解散？婁峻碩缺席「有點難過」　和焦凡凡結婚登記「安排好了」：冬天！

台南真善美戲院8月1日停業　文化局深感不捨

《藝綻神仙府3》首映　領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事

濁水溪畔一鎮二鄉首串聯辦馬拉松賽　報名就送紫南宮錢母和手鍊

台南400響應商品快閃限定店　愛國婦人會館營業開張

黃偉哲開箱「透南城」城市展　搶先秀活動四大亮點

十六歲正青春藝術節登場　黃偉哲邀請青少年以藝術體驗「轉大人」

女性政治領袖對談　張麗善與日本前橋市長小川晶「農業談到觀光」

屏東縣射擊體驗基地揭牌　學生國防教育更有趣

恆春警分局執行青春專案　保護青少年遠離犯罪

快訊／台南南區永吉街民宅傳火警　消防人員出水搶救

影／蔡英文親授「終身日賺3萬台幣」秘招？　深偽詐騙手法超拙劣

澳洲雪梨大學爆「學生持刀傷人」1男重傷！　犯嫌被捕僅14歲

陸考察團返福州！計畫推「馬祖1日遊、3日遊」：期待早日實現

快訊／賀軍翔步出北檢！「雙手合十」喊冤：沒做不禮貌的行為

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

台南真善美戲院8月1日停業　文化局深感不捨

統一獅簽約旅美好手陳聖平　2.5年約總值1166萬元

婚禮變犯罪現場！2蒙面男突然闖入　近距離朝「新郎頭部」開槍

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

「勇闖產業故事館」免費親子共學7月6場次被秒殺

北港區聯合服務處揭牌　張嘉郡丁學忠讓雲林加速前進

買機車添好牌　中壢監理站7/2-4日辦理號牌競標

嘉縣長照涵蓋率108.51%全國第一

基北北桃四市聯手　暑期夜間取締噪音車

苗栗縣副縣長邱俐俐今上任　鍾東錦有期許

桃園「義捐秀髮」　徐靖加入義剪行列

福容桃園歡慶17歲　推出住房及餐飲優惠

宮廟預屯彈藥引恐慌　村長：軍方同意撤計畫

國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫！台南全力因應

竹山大明路與枋坪巷科技執法　7/1新制上路

基北北桃「麥噪」專案開跑　環警加強取締暑期噪音車

更多熱門

相關新聞

第二屆台東冰咖啡創意大師賽　5/28報名

第二屆台東冰咖啡創意大師賽　5/28報名

台東縣政府從2022年成立「太平洋左岸台東咖啡」品牌以來，推出豐富多元的行銷活動及台東藍精美的品牌聯名商品，吸引許多咖啡愛好者、旅客們的關注。今年品牌邁入第3年，全新推出台東品牌活動「2024南島咖啡節-沖出你的野！」，以培訓、競賽、節慶三大類推出五大系列活動，今年競賽類活動首先將登場的是第二屆「2024台東冰咖啡創意大師賽」，將於5月28日開放線上徵件至6月18日截止收件，台東縣長饒慶鈴歡迎全國相關業者及有興趣的學生把握時效踴躍參賽。

「1624講堂」台灣人皆不容錯過的30場超重磅大師講座

「1624講堂」台灣人皆不容錯過的30場超重磅大師講座

「科學怪人」安全帽遭竊　警找回她的「交往紀念」

「科學怪人」安全帽遭竊　警找回她的「交往紀念」

元智資傳陳彥彰　設計裕隆城新年文青小物

元智資傳陳彥彰　設計裕隆城新年文青小物

南美館迎5周年跨界大師加持

南美館迎5周年跨界大師加持

關鍵字：

神仙大師技藝生命故事

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面