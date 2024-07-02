《藝綻神仙府3》首映　領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事

▲《藝綻神仙府—傳統工藝及保存技術保存者影音紀錄3》，日前於台南真善美劇院舉辦首映會，請大家領略6位工藝大師的精湛技藝與生命故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化資產管理處策劃、力果文化團隊拍攝製作的《藝綻神仙府—傳統工藝及保存技術保存者影音紀錄3》，日前於台南真善美劇院舉辦首映會。

《藝綻神仙府》系列，自2017年開始透過紀錄片的方式，以影像記錄工藝保存者，累積共記錄了22位藝師，建構台南市的傳統工藝影像資料庫，將傳統工藝與保存技術保存者收錄至影片與書籍中，今年度(2024)為系列計畫第3輯的發表。映後座談邀請到6位藝師與3位導演到場與觀眾交流分享，現場座無虛席吸引大批熱愛傳統工藝與文化影像的朋友共襄盛舉。

本次發表《藝綻神仙府3》囊括了2位傳統工藝保存者及4位保存技術保存者，共6部紀錄片，分別為：傳統工藝的糊紙—吳文進、細木作—王永源；保存技術保存者的剪黏泥塑—王武雄、大木作—陳天平、金銀細工—蘇啟松、藝閣—吳震星，由林皓申、楊仁佐、莊榮華3位導演執導，歷經一年多的田野調查、長時間與藝師相處互動、記錄拍攝，呈現藝師們的生活經驗、習藝歷程、創作理念以及對工藝的堅持與態度，藝師們的人生哲學濃縮化成一部部動人的影像故事。

6部影片節錄藝師精彩語錄，首創空中放樣的大木作陳天平藝師：「我就是要把它做好，不是要把它做完」；重視作品背後的典故內涵的剪黏泥塑王武雄藝師：「進行一個創作時，若能思考留給後代人維修的彈性，這是對創作的交代與責任」；是大法師，也是糊紙工藝人的吳文進藝師：「糊紙的工藝就是永恆的精神，從無到有、從有至無、有來就有去、不生也不滅，這就是道的精神」；一人做藝閣，帶動全家人一同參與的吳震星藝師：「我的興趣就是做藝閣，很愛做藝閣，最好是做到無法做為止」；跟隨兄長王永川入行，擁有一身紮實榫卯工夫的細木作王永源藝師：「工藝師有那個責任把它做好，你要永久放在那裡，讓人拜不知道幾百年，所以我會想說要做得更好」；匠心獨具的金銀鑲嵌，極致美學金銀細工蘇啟松藝師：「工夫是無盡深坑，要學的東西還很多，我不敢說已經很厲害了，我還在學呢」。

文資處表示，更多6位藝師的創作經驗分享，收錄在《藝綻神仙府3》精裝影像專輯，目前皆已上架實體書店及線上書城，數量有限，有興趣的民眾歡迎購買支持！