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元智資傳有大師！　陳彥彰設計「裕隆城」新年文青小物超吸睛

▲元智資傳有大師！

▲陳彥彰老師（左）邀請張炳煌大師揮毫龍隆書法合文於特製五公尺寬的金色宣紙上。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學資傳系陳彥彰(Akira)老師因設計與創意功力深厚，在業界被客戶稱為創意鬼才！不僅在元智大學獲得創新教學優等獎，此次產學合作還為新北最大的購物中心『裕隆城』設計新年文青小物，邀請張炳煌大師揮毫陳彥彰所設計的龍/隆書法合文於特製五公尺寬的金色宣紙上！

現為元智大學資傳系助理教授的陳彥彰老師，廣告設計資歷23年，獲國內外60餘座獎座，包括ECI Award（國際艾奇獎）、印度IAA國際廣告獎金獎與全場大獎、PMMA–Black Dragon獎、The Work 2015～2023廣告年鑑獎、紅點設計獎、龍璽廣告獎、韓國釜山國際廣告獎等，作品亦被收錄於國際創意平台Ads of the world中。

▲元智資傳有大師！

▲陳彥彰設計新年文青小物『小隆包』。（圖／元智提供）

元智表示，創意鬼才的陳彥彰在課堂中會與學生反覆練習『創意概念』與『創意核心』，透過精準溝通，才能想出精準且符合主題或產品的專屬創意，他同時具有許多大品牌經營社群的經驗，在指導學生畢業製作時，給予經營心法與訓練。

▲元智資傳有大師！

▲陳彥彰設計的『有聲賀年酷卡』。（圖／元智提供）

此次陳彥彰為新北最大的購物中心『裕隆城』設計新年文青小物『小隆包』，以可愛的金色小籠包造型取其意，變成可愛的紅包造型，為裕隆城打造專屬的賀年意象，小籠包摺痕也是龍爪，意味『好運龍總一把抓，好事都統包』的可愛創意！

他也以新店溪意象設計出『有聲賀年酷卡』，陳彥彰以裕隆城位於新店重要的新店溪，不同天侯的波光粼粼為創意概念：『新店新溪望！』設計出新店人對新店溪充滿感激，是一種感謝，是一種地方創聲，藉由溪流聲，也說出感激感動的聲音與感受。

拿到酷卡可掃描並錄製問候語祝賀聲於雲端，寄給好友，好友及可掃描聆聽有溫度的問候語，以及利用卡片上的龍字書寫創意問候。另一款設計把書法字解構，筆墨一筆一捺變成模型零組件。

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