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社會 社會焦點 保障人權

獨／害男大生枉死！救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈　衛生局出手了

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲3月份的一起死亡車禍出現大逆轉，原被判定酒駕的男大生經過家屬申請複驗後體內無酒精反應，還其清白；而衛生局事後調查發現救護車執勤不符規定，被裁罰6萬元。（圖／資料照片）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市北區3月發生的男大生騎車與救護車事故死亡車禍出現大逆轉，原先由醫院抽血驗出，死者施姓男大生體內有0.54mg/l酒測值，但家屬不服複驗，檢方抽取死者眼球液複驗，確認體內無酒精，還男大生清白。此外，車禍當下，該輛民間救護車其實是載送「病患回家」，台中市衛生局判定該輛救護車執勤不符合規定，依法救護車公司裁處6萬元。

還原整起案件經過，今年3月19日晚上22時20分左右，22歲施姓男大生沿著太原路綠燈直行，另名63歲黃男駕駛民間救護車，沿著崇德路鳴笛闖紅燈通過路口，施生煞車不及撞上救護車側面，導致頭部重傷，送醫仍死亡。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲男大生機車被撞爛，救護車的前保險桿也撞斷，顯現當時撞擊力道之大。（圖／資料照片）

民間救護車駕駛黃男當時被依過失致死罪嫌送辦。但事後追查也發現，當時救護車並非載送患者要趕往醫院救命，而是將已完成治療的患者返家，卻「鳴笛、闖紅燈」通過事發路口，也讓外界質疑救護車執勤不符規定。

台中市衛生局表示，依據緊急醫療救護法，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈。違者依同法第42條規定，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

依據緊急醫療救護法第3條，所謂緊急醫療救護，包括下列事項：一、緊急傷病、大量傷病患或野外地區傷病之現場緊急救護及醫療處理。二、送醫途中之緊急救護。三、重大傷病患或離島、偏遠地區難以診治之傷病患之轉診。四、醫療機構之緊急醫療。

衛生局在接獲案件後，也啟動行政程序調查。衛生局指出，經查該輛民間救護車係屬接送醫院處置完畢之民眾返家，未屬緊急勤務範圍，不得使用警鳴器及閃光燈，在4月10日依違反緊急醫療救護法第42條裁處該救護車公司新台幣6萬元。

衛生局表示，將持續輔導所屬救護車機構，執行救護勤務時，應合於緊急勤務下方使用警鳴器及紅色閃光燈，並應特別注意，行經路口應減速、注意左右來車及施打方向燈等交通安全，以保障司機、病患與用路人安全。

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