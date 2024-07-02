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社會 社會焦點 保障人權

獨／眼球液證明男大生沒酒駕！死後抽血酒測0.54...高大成揭原因

▲高大成。（圖／記者白珈陽攝）

▲男大生之前遭認為酒駕撞救護車身亡，結果大翻盤，檢驗眼球液成為重要關鍵，高大成也佩服男大生母親用心。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市北區今年3月發生一輛民間救護車要載送患者回家時，與騎乘機車的施姓男大生發生嚴重碰撞車禍，男大生頭部重創送醫不治，男大生抽血酒測值達到0.54mg/l，遭警方判定酒駕。男大生母親痛失愛子內心悲痛不已，但堅信愛子不可能酒駕，申請抽取眼球液複驗，結果翻盤，男大生體內無酒精反應。從酒測值0.54mg/l到零，如此懸殊差距，讓人不禁懷疑是否可能拿錯檢體，或是檢驗出包，但兩者都被高大成推翻。

法醫高大成直言，外界質疑的檢驗出包或是拿錯檢體不可能發生，且認為男大生母親很用心、令人欽佩；更提到人死後半小時到一小時，體內細菌繁殖會產生酒精反應，「即便生前沒喝酒，也可能測出0.5~1 mg/l酒測值」。

▲高大成。（圖／記者白珈陽攝）

▲高大成解釋，提到人死後半小時到一小時，體內細菌繁殖會產生酒精反應。（圖／記者白珈陽攝）

高大成解釋，人體死後會進行無氧代謝，造成體內繁殖細菌，像是白色念珠菌、大桿菌、酵母菌、克雷白桿菌等等，進而產生酒精反應，「即便生前沒喝酒，也可能測出0.5~1 mg/l酒測值」。過往也曾發生一名女子車禍死亡，約死後一天被抽血採檢酒精濃度，結果體內酒測值高達1.1mg/l，也是類似例子。

對於男大生母親申請複驗抽取眼球液，高大成表示，男大生母親非常用心、令人欽佩，也補充，因為眼球不會有細菌，不會進行無氧代謝，因此抽取眼球液的結果是最準確，而他也坦言，抽血驗酒精濃度僅在人活著時進行才可行，死後抽血驗酒精濃度不可行。

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