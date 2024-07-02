和正妹女友同居！他親完衝廁所「太噁了」　三觀被震碎：大幻滅

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友前陣子和女友開始同居，沒想到對方外型亮麗，平時身體也香香的，結果生活習慣卻極差，像是早上沒刷牙就吃早餐、回到家不洗澡直接睡覺，甚至大號完也不沖水，種種行徑讓他幻滅，「請問該怎麼和她說比較好呢？」

男網友在Dcard發文提到，女友長得很漂亮，平時在外身體也香香的，但自從同居後竟發現，她很髒、很噁心，例如早上起床不刷牙，直接吃早餐，重點是還跟他討親親，「我只能配合她了，也不敢說，就怕傷到她的心，親完我假裝去上廁所，其實是跑去嘔吐加刷牙。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，女友下班回到家，居然沒洗澡直接上床睡覺，隔天也是會和他討抱抱，這讓原PO相當崩潰，「真的很噁耶！對她幻滅了，長這麽正竟然這麼髒，而且她尿尿或大便常常會忘了沖水，都是我幫她沖的。」

對此，網友們紛紛回應，「我租屋也常常遇到女生室友大便尿尿不沖水，我完全相信你」、「太噁了吧，這種的我不行欸」、「要教啊，直接從男友轉職成爸爸，我就是」、「不是吧...這樣還不跟她講，長得超正又怎樣，整天不洗澡，海鮮味薰天」、「好噁心的習慣」。