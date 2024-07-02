「用肺發電」能撐多久？　洪孟楷酸綠營：求神保佑動物別觸電

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台灣用電與日俱增，總統賴清德的能源政策備受考驗。《美麗島電子報》日前公布「能源相關」民調，結果有64.1%民眾主張「核電廠延役」。對此，國民黨立委洪孟楷今（2日）表示，減碳是世界趨勢，只有台灣無法承諾2035年燃煤退場，光現在林口火力發電廠火力全開，「用肺發電」能撐多久？請民進黨務實面對問題，若雙手一攤、求神拜佛保佑小動物不要觸電，如此消極態度，國人都看在眼裡。

洪孟楷於臉書表示，執政黨錯誤的能源政策讓電力捉襟見肘，汙名化核能沒有回頭路？務實面對問題，以核養綠，不要再讓國人「用肺發電」！

洪孟楷說，當初民進黨如何汙名化核電，現在的反作用力就有多大！執政黨錯誤的能源政策讓台灣電力吃緊，尤其核能停役後的缺口如何補齊？目前許多國家都開始轉向核能，務實評估每個發電方式，選擇現階段最有利的方案，國民黨團從始至終支持「以核養綠」，在綠能技術尚未成熟前的過渡時期，核能必須是選項。

洪孟楷指出，在核能沒有穩定的替代選項前，民進黨的解決方案就是火力發電燒好燒滿，30%燃煤、50%燃氣，現在義大利、美國、英國、法國、德國、加拿大和日本組成的G7，都要在2035年淘汰燃煤發電廠了，減碳更是趨勢。只有台灣無法承諾2035年燃煤退場，光是現在林口火力發電廠火力全開，「用肺發電」能撐多久？

洪孟楷認為，童子賢說的「30%核能」很務實，但也不被民進黨內部排上討論，而國民黨團排案就是希望務實討論，直球對決！但民進黨若是持續冷嘲熱諷、無關緊要的態度面對，又提不出解決方法，那真的不要天真的以為，國民黨團會當「煞車皮」，坐享其成。

最後，洪孟楷強調，請民進黨務實面對，執政要選擇鬧事、迴避責任，對於能源問題雙手一攤、求神拜佛保佑小動物不要觸電，很抱歉，如此消極的態度，國人都看在眼裡！