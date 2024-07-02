　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「用肺發電」能撐多久？　洪孟楷酸綠營：求神保佑動物別觸電

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台灣用電與日俱增，總統賴清德的能源政策備受考驗。《美麗島電子報》日前公布「能源相關」民調，結果有64.1%民眾主張「核電廠延役」。對此，國民黨立委洪孟楷今（2日）表示，減碳是世界趨勢，只有台灣無法承諾2035年燃煤退場，光現在林口火力發電廠火力全開，「用肺發電」能撐多久？請民進黨務實面對問題，若雙手一攤、求神拜佛保佑小動物不要觸電，如此消極態度，國人都看在眼裡。

洪孟楷於臉書表示，執政黨錯誤的能源政策讓電力捉襟見肘，汙名化核能沒有回頭路？務實面對問題，以核養綠，不要再讓國人「用肺發電」！

洪孟楷說，當初民進黨如何汙名化核電，現在的反作用力就有多大！執政黨錯誤的能源政策讓台灣電力吃緊，尤其核能停役後的缺口如何補齊？目前許多國家都開始轉向核能，務實評估每個發電方式，選擇現階段最有利的方案，國民黨團從始至終支持「以核養綠」，在綠能技術尚未成熟前的過渡時期，核能必須是選項。

洪孟楷指出，在核能沒有穩定的替代選項前，民進黨的解決方案就是火力發電燒好燒滿，30%燃煤、50%燃氣，現在義大利、美國、英國、法國、德國、加拿大和日本組成的G7，都要在2035年淘汰燃煤發電廠了，減碳更是趨勢。只有台灣無法承諾2035年燃煤退場，光是現在林口火力發電廠火力全開，「用肺發電」能撐多久？

洪孟楷認為，童子賢說的「30%核能」很務實，但也不被民進黨內部排上討論，而國民黨團排案就是希望務實討論，直球對決！但民進黨若是持續冷嘲熱諷、無關緊要的態度面對，又提不出解決方法，那真的不要天真的以為，國民黨團會當「煞車皮」，坐享其成。

最後，洪孟楷強調，請民進黨務實面對，執政要選擇鬧事、迴避責任，對於能源問題雙手一攤、求神拜佛保佑小動物不要觸電，很抱歉，如此消極的態度，國人都看在眼裡！

ET快訊
快訊／「魔鏡歌詞網」消失了！多年老粉崩潰
快訊／台鐵爆落軌意外　男子頭部受創出血
離譜畫面曝！關渡橋「無敵大迴轉」全場驚呆　新北警說話了
點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包
不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳秉叡喊撤選罷法版本沒用　黃國昌：民進黨將修法當鬥爭工具

葉元之追問「陸媒盯梢案」！　卓榮泰承諾一周內給答案

「拆樑」是不可能的任務！　黃暐瀚看票數：罷免會成案但不會成功

「用肺發電」能撐多久？　洪孟楷酸綠營：求神保佑動物別觸電

藍明成立「鏡電視調查小組」行使調查權！　可邀相關單位列席說明

「都還沒邀」總統府就喊國情報告違憲　黃國昌轟賴清德公然背棄承諾

雲林國際偶戲節恐斷炊？立委急喊話　李遠給答案：全力支持

趙少康7日率「戰鬥藍」立委赴基隆街講　聲援謝國樑「反惡罷」

吳秉叡「加嚴罷免連署」撤案　國民黨團轟：把修法當兒戲

提修選罷法防死人連署獲藍委支持　綠委撤案：防弊措施不該成混淆手段

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

吳秉叡喊撤選罷法版本沒用　黃國昌：民進黨將修法當鬥爭工具

葉元之追問「陸媒盯梢案」！　卓榮泰承諾一周內給答案

「拆樑」是不可能的任務！　黃暐瀚看票數：罷免會成案但不會成功

「用肺發電」能撐多久？　洪孟楷酸綠營：求神保佑動物別觸電

藍明成立「鏡電視調查小組」行使調查權！　可邀相關單位列席說明

「都還沒邀」總統府就喊國情報告違憲　黃國昌轟賴清德公然背棄承諾

雲林國際偶戲節恐斷炊？立委急喊話　李遠給答案：全力支持

趙少康7日率「戰鬥藍」立委赴基隆街講　聲援謝國樑「反惡罷」

吳秉叡「加嚴罷免連署」撤案　國民黨團轟：把修法當兒戲

提修選罷法防死人連署獲藍委支持　綠委撤案：防弊措施不該成混淆手段

吳秉叡喊撤選罷法版本沒用　黃國昌：民進黨將修法當鬥爭工具

7月購車優惠／TOYOTA送大螢幕、2輪暑期大戰開打　換輪胎也有好禮

快訊／「魔鏡歌詞網」消失了！多年老粉崩潰：前幾天才在用耶

林子偉最快周五回歸　樂天教頭：看他本人狀況

何以奇搭小黃「司機尬聊催婚」！　她無奈：是不帶現金的懲罰嗎？

葉元之追問「陸媒盯梢案」！　卓榮泰承諾一周內給答案

AP潘宇謙遇女友以死相逼！　驚悚情勒對話曝光

世新大學辦學耀眼獲肯定　特色領域奪私校第一

快訊／台鐵浮洲站男子昏倒落軌　頭部受創出血...列車受影響

德翔海運將重返美西線　與新加坡SeaLead共同派船聯營

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

政治熱門新聞

土皇帝議長！　郭台銘還叫他表哥

打臉徐巧芯！　尪幫詐騙犯「處理律師費」證據曝光

快訊／文湖線六張犁站至動物園站「暫停營運」

挑戰基隆市長補選？高嘉瑜：隨時準備上場

快訊／13共機、6共艦再度「四面環台」　最近離基隆47浬

稱「跳電其實沒有很多」　郭智輝：只是媒體每天都報導

曾說若涉案就離婚！徐巧芯尪被爆幫詐團付律師費　綠委：很難撇清

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

快訊／落雷影響號誌！文湖線啟動公車接駁

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

2023年基層「薪情最佳」排名　中信年均160萬奪金控冠軍

非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

國民黨挺謝國樑設「守護基隆小組」　「固樑」第一箭罷免童子瑋

點名7位「綠到出汁」大法官　國民黨團要求：國會改革釋憲要迴避

更多熱門

相關新聞

藍明成立「鏡電視調查小組」行使調查權！　可邀相關單位列席說明

藍明成立「鏡電視調查小組」行使調查權！　可邀相關單位列席說明

立法院國民黨團明（3日）將在交通、司法及法制聯席會議上，提案成立「鏡電視案」調查專案小組。根據提案「調查專案小組運作要點」內容指出，該小組成員行使調查職權，但對於機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為；該小組會議召開時，得邀請被調查文件之機關首長率同有關人員列席說明，受邀者非有正當理由不得拒絕出席及說明，且該小組應調查文件需要，得赴相關單位查訪。

「都還沒邀」總統府就喊違憲　黃國昌轟賴清德

「都還沒邀」總統府就喊違憲　黃國昌轟賴清德

趙少康7日率「戰鬥藍」立委赴基隆街講　聲援謝國樑「反惡罷」

趙少康7日率「戰鬥藍」立委赴基隆街講　聲援謝國樑「反惡罷」

提修選罷法防死人連署獲藍委支持　綠委撤案：防弊措施不該成混淆手段

提修選罷法防死人連署獲藍委支持　綠委撤案：防弊措施不該成混淆手段

「拆樑」投票門檻一定過　陳學聖揭隱憂：大家愛追戲不想聽道理

「拆樑」投票門檻一定過　陳學聖揭隱憂：大家愛追戲不想聽道理

關鍵字：

賴清德洪孟楷能源核能核電火力民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面