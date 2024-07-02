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房東奉旨漲電價「1度收8.46」還喊一切合法　北漂租屋族崩潰

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲房東奉旨漲電價「1度收8.46」，讓台北一名租屋族非常頭痛。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名租屋族馬姓男子投訴，他的房東最近以實施夏季電價為由，準備將電費調漲到每度電8.46元，對方還能台電的級距表證明沒有違法。對此，崔媽媽基金會表示，房東一度電收8.46元雖然沒有違法，但明顯是超收，事實上政府為了杜絕超收亂象，已經通過新版租賃契約範本，預計最快7月中旬上路。

馬男表示，房東最近傳訊息告訴他，由於台電最近電價漲了，所以房屋的電費計收標準15日起也要上調，並給了他2種選擇，第1種是「整年（含非夏月）每度算8元」，第2種是「用幾度電、乘上夏季電價8.46元」，接著還拿出台電的級距表，夏季用電超過1001度以上，台電每度電收8.46元，證明沒有違法。

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馬男感嘆，從他2022年租房時的一度5元，接著6元、7元到今年夏季漲到一度8元，已經是第4次調漲了，他平常冷氣都會設定時間，睡覺睡到半夜冷氣會自動關閉，儘管如此電費還是不少，如果15號開始漲價，以他現在的用電情況，每個月房租加電費就要破萬了，讓他非常頭痛。

崔媽媽基金會表示，房東一度電收8.46元儘管沒有違法，但明顯有超收的情況，建議房東應該以實際帳單金額跟房客收費。事實上，行政院內政部為了杜絕房東亂收電費，讓租屋電費計收合理公平，已經通過「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」租屋電費相關規定修正案。

內政部表示，這次新制重點在租屋電費計收部分，房東計收電費標準每度不得超過電費帳單「當期每度平均電價」或「當期電費總額」，等於未來房東收到的電費帳單上面寫多少錢，就只能向房客收多少錢，且增訂房東有提供電費資訊義務，新制預計7月中旬正式上路。

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