屏東九如親子陸上水樂園周六日登場　讓孩子們盡情嬉戲

▲九如鄉於7月6日、7日兩天，在九如休閒運動公園舉辦水上活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉於7月6日、7日兩天，在九如休閒運動公園（地址：屏東縣九如鄉九如路二段3-1號）舉辦第二屆九如水上活動。活動從下午14:00至21:00，邀請全家大小共同參與，一同享受夏日的歡樂時光。

這次活動的亮點之一是親子陸上水樂園，該樂園從14:00至21:00全天開放，提供各種水上設施與活動，讓孩子們在炎炎夏日中盡情嬉戲、清涼一夏。

另有DIY手工坊，時間為每日14:20至18:00，參與者需事先在服務台領取體驗券，每天安排六個梯次，每個梯次限定15人，讓大家動手製作屬於自己的小紀念品。

6日開幕活動於19點起進行，隨後是19:50至20:15的鋼鐵英雄表演，以及20:20至21:00的氣球與扯鈴表演。而7日從16:30至18:00的歌唱表演將拉開當天節目的序幕，18:00至18:40的魔術表演，18:50至19:30的姐姐帶動跳，最後以19:40至20:20的泡泡秀作為壓軸演出，為兩天的活動畫上圓滿句點。

活動另設有美食攤販區，從14:00至21:00全天開放，提供各式美食小吃，讓參與者在玩樂之餘也能享受美味佳餚。這次活動全部免費入場，且會場提供接駁車服務，方便民眾前來參加。

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