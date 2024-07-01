快訊／北北基桃大雨特報！國家警報響　暴雨轟士林區

▲午後各地開始下起大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後大雨來襲，中央氣象署今（1日）下午3時10分針對4縣市發布大雨特報，持續到晚上，並針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，同時台北市士林區發布災防告警，山區暴雨持續2小時。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北地區及桃園山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲4市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

台北市、新北市大雷雨則持續時間至下午4時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

▲台北市、新北市發布大雷雨即時訊息。（圖／記者氣象署提供）

此外，氣象署針對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至下午5時28分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署表示，今天西南風影響，各地大多為多雲到晴，午後中部以北、宜花地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，應注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

大雨特報

影響時間：1日下午至1日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區

大雷雨即時訊息

影響時間：1日白天

＊警戒區域：台北市、新北市

山區暴雨

影響時間：1日白天

＊警戒區域：台北市士林區