戲水安全最重要　南消四大加強防溺教育與巡邏

▲台南國際芒果節於大內區青果市場舉辦，吸引大批民眾及攤商共襄盛舉，台南市消防局第四大隊大內分隊，應邀前往現場進行防火教育、CPR、哈姆立克法及防溺宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時至夏至，正式進入炎熱的夏天，氣象署連日發布高溫燈號資訊，預估氣溫可能達攝氏36度，7、8月是學生的暑假，也是河邊戲水高峰期，但近日由於天候不穩，下午易發生午後雷陣雨，大內區又鄰近曾文溪河畔，民眾常會至河邊嬉戲玩水消暑，大內分隊於假日皆會前往轄區河畔進行防溺巡邏及宣導，以防憾事發生。

6月30日為台南國際芒果節於大內區青果市場舉辦，吸引大批民眾及攤商共襄盛舉，台南市消防局第四大隊大內分隊，應邀前往現場進行防火教育、CPR、哈姆立克法及防溺宣導。現場除教導民眾實施CPR外，也準備救生衣(圈)及魚雷浮標教導民眾正確使用及穿戴方式，如遇他人溺水，可應用救溺5步「叫、叫、伸、拋、划」。

第四大隊大隊長蔡國保表示，戲水屬於具有危險性活動應結伴同行，並注意別落單，應瞭解自身健康狀況，當飢餓、剛吃飽、喝酒，均不宜下水游泳，以確保自身安全。

消防局局長李明峯呼籲，戲水應慎選場地，一定要在有救生人員值勤的水域活動並配合救生人員指示；對已設有「禁止游泳」或「水深危險」等禁止標誌之區域更應避免接近；記住夏季氣候多變化，午後常有短時強降雨，注意溪流上游如烏雲密布、溪水混濁，應即時撤離！

市長黃偉哲表示，呼籲市民能於下水前多一份準備，做好水域確認及安全防護等相關工作，才能盡情享受各項水域活動，「快快樂樂戲水，平平安安回家」。