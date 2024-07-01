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斷交台灣後超慘！宏都拉斯白蝦出口量崩跌　蝦農求113億紓困

宏都拉斯與中國建交，損失台灣與墨西哥大餅！蝦農慘求113億紓困。（翻自laprensa.hn）

▲近日傳出宏都拉斯蝦農不堪虧損，要求政府提供3.5億美元（約新台幣113.7億元）資金紓困。（翻自laprensa.hn）

圖文／鏡週刊

宏都拉斯南方中小型水產養殖協會（Apemasur）近日向自家政府求援，希望能為蝦農提供高達3.5億美元資金（約新台幣113.7億元）紓困，以度過難關。宏國白蝦市場在今年第一季的出口銷售量與去年同期相比，相當慘烈，主要原因在於宏國跟中國建交，失去台灣這塊大市場，另外加上墨西哥暫停進口中南美白蝦的政策，讓宏國的白蝦出口瞬間損失兩塊大餅。

根據宏國政府過去的資料，白蝦的主要出口地區，有多達33%銷往台灣，有30%銷往墨西哥，另有25%銷往歐洲。但是宏國於去年與中國建交後，台灣相對提高關稅，進而導致宏國對台的白蝦出口量銳減。另外，墨西哥政府也在今年初宣布，暫停從中美洲其他國家進口養殖蝦，導致宏國的白蝦出口國，瞬間失去了兩個最重要的國家。

宏都拉斯水產養殖協會（Andah）報告就顯示，今年前5月白蝦出口量2647萬3782磅，比去年同期3267萬7892磅，減少620萬4110磅，減幅約19%。雖然目前宏國政府持續和中國溝通，希望能促進白蝦的收購，但宏媒普遍悲觀認為，中國的收購量有限，而且開出的價格絕對不會比台灣好。

Apemasur主席克魯茲（Wilmer Cruz）就指出，目前正是宏國蝦農的艱困時期，因此希望政府給予3.5億美元紓困金，也感謝國家農業開發銀行（BANADESA）提供融資協助。此外，克魯茲也盼望政府能尋找新的出口機會，並創造就業機會和外匯。


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