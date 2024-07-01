調查：全球近2／3員工年假被剝奪　美國休假天數最少只有11天

▲假期被剝奪的感受與實際休假天數的關係並不大，與工作、休息時間的文化較有關係。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

Expedia於6月27日發布最新的「假期剝奪報告」（Vacation Deprivation Report），全球有將近三分之二的員工年假被剝奪，美國是世界上年假休最少的國家，平均下來只休11天，接下來是日本的12天。

CNBC報導，這份調查針對1萬1500名受雇者進行訪問，結果發現，美國每年休假時間平均下來只有11天，接著是日本的12天，不過只有53%的日本人認為假期被剝奪，美國則為65%。在歐洲，有84%的德國人與69%的法國人覺得休假並不足夠，但其實這兩國的休假天數相當多，分別是27天與29天。

報告指出，假期被剝奪的感受與實際休假天數的關係並不大，這與工作、休息時間的文化較有關係。Expedia美國公關部門負責人哈德森（Christie Hudson）說明，「絕大多數法國人認為休假是基本權利，美國人則把休假視為邪惡的快樂，這就是為什麼一個月的休假對於普通法國人來說不夠的原因。」

儘管大部分的人都認為休假被剝奪，但幾乎全球各地的受訪者都承認會放棄部分年假。日本人平均擁有19天年假，但會放棄其中7天，這可能與日本人如何規畫安排和度過休息日有關；數據顯示，接近三分之一的日本員工每月會休一天假，也就是每個月都會安排。

法國也採取類似的作法，把休假分散在全年。不過美國較多人傾向把假期安排成年度大型旅行，至於2023年沒把假休完的美國人則說，是因為生活太過忙碌，沒時間進行規劃或度假。

另一方面，調查也發現，香港人相當精心安排假期，並不允許有假沒放到；哈德森指出，多達8成的香港受雇者認為他們的雇主支持員工休假，「在2024年，有15%的香港人計畫休假31天，超越平均的25.5天」。另外，新加坡人也會仔細規劃年假，大約在20天休假之中只會放棄1天。