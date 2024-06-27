　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025請假攻略出爐！清明、國慶都能請3天「爽放9天連假」

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

人事總處今（27日）公布2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有6個，分別為農曆春節假期（9天）、和平紀念日（3天）、兒童節及民族掃墓節（4天）、端午節（3天）、中秋節（3天）及國慶日（3天）等。《ETtoday新聞雲》特地整理2025連假、放假攻略一次看。

2025年有「6次連假、1個補班日」，包括春節9天連假、和平紀念日3天連假、兒童節及民族掃墓節4天連假、端午節3天連假、中秋節3天連假、國慶日3天連假。而唯一的補班日，是因農曆除夕前一日（1月27日）適逢星期一，調整為放假日，所以於2月8日（星期六）補行上班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025「請假攻略」整理

元旦：請2天休5天，1/1～1/5（請1/2～1/3）
兒童節及民族掃墓節：請法1，請3天休9天，3/29～4/6（請3/31～4/2）。請法2，請2天休6天，4/1～4/6（請4/1～4/2）
國慶日 　｜請3天休9天：10/4～10/12（請10/7～10/9）

▲▼2025請假攻略。（圖／記者鄺郁庭製表）

▲2025請假攻略，點圖可放大。（圖／記者鄺郁庭製表）

2025年「連假」總整理

春節連假：1月25日（六）至2月2日（日）共9天，2月8日為補班日
和平紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）共3天。
兒童節及民族掃墓節：4月3日（四）至4月6日（日），共4天。
端午節：5月30日（五）至6月1日（日），共3天。
中秋節：10月4日（六）至10月6日（一），共3天
國慶日：10月10日（五）至10月12日（日），共3天

▼2025年行事曆，點圖可放大。（圖／人事總處提供）

▲▼2025年行事曆。（圖／人事總處提供）

ET快訊
老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光
偷吃友妻害懷孕！俄小王開車「衝出3F墜地」3屍4命　恐怖畫面
「阿彌陀佛姐」身世曝　遭車撞紀錄20次↑
獨／議員控妻偷吃分局長還斬他手　知情人士還原「電扇砸妻」內幕
2025請假攻略出爐！「爽放9天連假」
看到這輛保時捷請通報！　車行6位數獎金懸賞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵隆田、善化站擬改建「跨站式站房」　西港大橋塞車點分期打通

午後雷雨胞「遠看像巨大花椰菜」　氣象署曬天空視角

伊東豊雄來台規劃「國家兒童未來館」！承諾：盡所能做出開心建築

20個足球場大！全台最大購物城首場招商會擠爆　LV也來了

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

玩環球飛天翼龍「眼鏡噴飛」過3關工作人員沒提醒！他嘆：觀感差

明起午後雷雨擴大「降雨熱區曝」　未來一周2地最燒

2025請假攻略出爐！清明、國慶都能請3天「爽放9天連假」

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

台鐵隆田、善化站擬改建「跨站式站房」　西港大橋塞車點分期打通

午後雷雨胞「遠看像巨大花椰菜」　氣象署曬天空視角

伊東豊雄來台規劃「國家兒童未來館」！承諾：盡所能做出開心建築

20個足球場大！全台最大購物城首場招商會擠爆　LV也來了

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

玩環球飛天翼龍「眼鏡噴飛」過3關工作人員沒提醒！他嘆：觀感差

明起午後雷雨擴大「降雨熱區曝」　未來一周2地最燒

2025請假攻略出爐！清明、國慶都能請3天「爽放9天連假」

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

告五人圓夢了！　「前進歐洲開唱」真的要去巴塞隆納

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

台鐵隆田、善化站擬改建「跨站式站房」　西港大橋塞車點分期打通

破紀錄！《哈利波特》初版首集封面原畫　「近6200萬」天價落槌

超渣男「時間管理大師」！同時交14女友還傳性病　家人配合演出

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

美魔女開敞篷保時捷鬼切！擦撞右側休旅車…最高罰1800元

謝忻健康亮紅燈突進急診！　「痛到無法彎腰」曝病況

陸委會：升級赴陸警示為提醒風險　視而不見才是政府失職

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

寵物店老闆身亡　巴毛律師勸：別太相信人性

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

專家揭鮭魚1烹煮法犯大忌：營養流失且致癌

38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」包緊緊打掃　網喊想買　

「2種服飾」超流行！胸部大卻無法穿

女想約砲！男友點頭「我在旁邊看」

更多熱門

相關新聞

台灣高鐵推「南投星空專案」避暑　住宿租車全包3790元起

台灣高鐵推「南投星空專案」避暑　住宿租車全包3790元起

暑假到來，台灣高鐵公司今(26日)宣布推出高鐵假期「南投星空季」專案，包含高鐵來回車票、飯店住一晚、台中站至飯店的接駁，以2人同行，平日台北出發入住南投溪頭米堤大飯店為例，每人最低只要3790元起，若選擇租車自駕出遊，同樣最低3790元起。

好萊塢御用反派男神走秀

好萊塢御用反派男神走秀

米蘭男裝周／張若昀帥氣看秀

米蘭男裝周／張若昀帥氣看秀

端午連假首日雨勢不斷致中興新村行道樹倒塌阻路

端午連假首日雨勢不斷致中興新村行道樹倒塌阻路

國道客運連假優惠擴大「下殺6折」　明年1月春節上路

國道客運連假優惠擴大「下殺6折」　明年1月春節上路

關鍵字：

假期2025連假放假日曆政府行政機關

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

自爆鄉代老婆不倫分局長　花蓮議員被妻斬手噴血

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面