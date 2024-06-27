2025請假攻略出爐！清明、國慶都能請3天「爽放9天連假」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

人事總處今（27日）公布2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有6個，分別為農曆春節假期（9天）、和平紀念日（3天）、兒童節及民族掃墓節（4天）、端午節（3天）、中秋節（3天）及國慶日（3天）等。《ETtoday新聞雲》特地整理2025連假、放假攻略一次看。

2025年有「6次連假、1個補班日」，包括春節9天連假、和平紀念日3天連假、兒童節及民族掃墓節4天連假、端午節3天連假、中秋節3天連假、國慶日3天連假。而唯一的補班日，是因農曆除夕前一日（1月27日）適逢星期一，調整為放假日，所以於2月8日（星期六）補行上班。

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2025「請假攻略」整理

元旦：請2天休5天，1/1～1/5（請1/2～1/3）

兒童節及民族掃墓節：請法1，請3天休9天，3/29～4/6（請3/31～4/2）。請法2，請2天休6天，4/1～4/6（請4/1～4/2）

國慶日 ｜請3天休9天：10/4～10/12（請10/7～10/9）

▲2025請假攻略，點圖可放大。（圖／記者鄺郁庭製表）

2025年「連假」總整理

春節連假：1月25日（六）至2月2日（日）共9天，2月8日為補班日

和平紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）共3天。

兒童節及民族掃墓節：4月3日（四）至4月6日（日），共4天。

端午節：5月30日（五）至6月1日（日），共3天。

中秋節：10月4日（六）至10月6日（一），共3天

國慶日：10月10日（五）至10月12日（日），共3天

▼2025年行事曆，點圖可放大。（圖／人事總處提供）