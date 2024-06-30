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網紅儒哥台14線遭砂石車逼車！女學生被撞險捲輪下　警方開罰了

▲▼網紅儒哥帶畢業生騎車上武嶺，遭砂石車一路逼車，甚至碰撞女學生 。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）

▲網紅儒哥帶畢業生騎車上武嶺，遭砂石車一路逼車，甚至碰撞女學生 。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube，下同）

記者高堂堯、吳佩蓁／南投報導

YouTuber「Ru儒哥」日前帶近20名畢業生騎車上合歡山武嶺，不料行經台14線埔霧公路時，卻遇到一輛砂石車惡意逼車，甚至還擦撞到一名騎乘機車的女學生，險些釀成嚴重事故，讓儒哥怒批砂石車駕駛根本是殺人行為。

儒哥21日招集近20名畢業生騎車上合歡山武嶺，慶祝畢業青春不留白，沒想到在前往武嶺的路上卻遇到「砂石車奪命事件」，他PO出行車紀錄器影片，表示路途中有輛砂石車不斷惡意逼車、跨越雙黃線超車，甚至擦撞一名女學生，導致女學生差點就被捲入車輪輾過，直呼「很可怕，我覺得我要死了」，過程十分驚險。

▲▼網紅儒哥帶畢業生騎車上武嶺，遭砂石車一路逼車，甚至碰撞女學生 。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）

後來行經仁愛鄉南豐村，因道路邊坡施工前方進行管制，雙方車速都減緩後，砂石車駕駛下車和帶隊的儒哥、波火理論，駕駛否認逼車，稱自己只是要從旁邊閃過，就連一旁經過的聯結車駕駛也加入戰局，反嗆儒哥「騎重機就比較厲害？」雙方因而爆發口角，所幸恰好有員警經過，發現前方疑似有行車糾紛導致後方堵車，先行排除路況，並告知雙方權益，可依法檢舉。

對此，仁愛分局表示，26日已接獲檢舉，依據行車紀錄器畫面等事證，通知砂石車駕駛到案說明後，認定違規事實並依法舉發，依違反道路交通管理處罰條例，共開罰4張罰單，最高可處新台幣40200元罰款，並吊扣汽車牌照6個月。

▲▼網紅儒哥帶畢業生騎車上武嶺，遭砂石車一路逼車，甚至碰撞女學生 。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）

▲▼網紅儒哥遭砂石車逼車，女學生被撞險捲輪下 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方依法對砂石車駕駛開出4張罰單。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼網紅儒哥遭砂石車逼車，女學生被撞險捲輪下 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼網紅儒哥遭砂石車逼車，女學生被撞險捲輪下 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼網紅儒哥遭砂石車逼車，女學生被撞險捲輪下 。（圖／記者高堂堯翻攝）

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