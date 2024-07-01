3車夜遊合歡山「大放煙火」路人看傻眼　警追查車號

▲3車夜遊合歡山「大放煙火」路人看傻眼。（圖／中橫路況交通資訊站粉絲團提供）



記者許力方／綜合報導

合歡山四季適合觀星，交通又方便，是熱門的夜遊景點，最近卻傳出有遊客在台14甲線30K處的昆陽停車場附近大放煙火，五彩燦爛的火光照亮整個山頭，路過民眾見狀拍下影片爆料，網友痛批「太誇張」、「火災怎麼辦？」引發保七警方關注，將依法告發。

合歡山擁有台灣第一座，也是唯一的暗空公園（鳶峰觀景台），讓遊客可以近距離觀星，是通過國際認證的星空場所，提供遊客欣賞無邊際、無光害的夏季銀河。最近有民眾發現，位在觀星聖地附近、太魯閣國家公園界碑昆陽停車場，有遊客6月29日深夜11時許開車前往，趁著暗夜，下車就直接燃放煙火，數發煙火綻放，將合歡山夜空照成五顏六色，不僅有火警等疑慮，更造成嚴重光害。

路過民眾驚見這一幕，拍下8秒影片上網爆料，網友紛紛痛批「抓起來關進去，如果引發森林大火幾十億也不夠賠」、「燒起來他賠不起，以車追人直接開罰」、「這些人真是無知到極點，應該要重罰」、「太誇張」、「如果火災怎麼辦」、「頭殼壞掉了嗎？不知道國家公園嚴禁煙火嗎？」

▲路人拍下其他角度放煙火影片，保七警方展開調查。（圖／取自中橫路況交通資訊站臉書）



對此，太管處表示接獲民眾反映，並已通報保七第九大隊調查，警方後續將依據現場3輛自小客車的車號展開追查，依法告發。

根據太魯閣國家公園區域內禁止事項第八點，禁止於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品。另外，放煙火也違反《國家公園法》可處6個月以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。