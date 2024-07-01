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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無時間表！綠白週四將否決提高罷免門檻修法　洪孟楷稱有共識再推

▲▼國民黨團召開 選罷法修正 大搞雙標 綠能你不能 記者會 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立院國民黨團日前提《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻，而內政委員會本週將排審，但民眾黨黨團達成共識，7月4日委員會若進入表決，民眾黨將會投下否定票，而黨團總召黃國昌也已告知國民黨團此態度。國民黨團書記長洪孟楷今（1日）受訪表示，《選罷法》修正案沒有時間表，修法的方向都應該凝聚共識再推動，無法進入或是出委員會的法案，也會在下會期持續去做。

立法院國民黨團日前提出《公職人員選舉罷免法》修正案，包括公職人員就職未滿1年，不得進行罷免提議與連署，除了罷免同意票要多於不同意票之外，新增同意票數超過被罷免人當選得票數，並達原選舉區選舉人總數四分之一以上，
即為通過。

台灣民眾黨主席柯文哲表態不贊成國民黨的主張，認為現階段罷免門檻不用動，不過發動連署的程序要改，需要更嚴謹、一致。國民黨主席朱立倫也說，提不提高門檻尊重立委，其實社會學者及國民黨部分立委也沒有要求提高門檻。

由於民眾黨已確定不自提版本或修正動議，在內政委員會的民眾黨立委麥玉珍7月4日會對國民黨提案投下反對票，洪孟楷表示，這禮拜是由無黨籍高金素梅排案，週三公聽會、週四詢答，是否還會逐條都尊重召委權限，排案過程中會跟大家充分溝通，民眾黨也有提出相關連署方式也應該更嚴謹，都可以討論。

洪孟楷舉例，過去連署過程中不時傳出抄名冊的事情傳出，因此法律要更嚴謹才能保障民主，落實票票等值，並強調，「這個法案沒有時間表，修法的方向都應該凝聚共識再推動」，7月16日會期結束前已經排了很多民生法案都可以三讀，包括中小企業條例、證券交易法、兒少性剝削加重處罰條例，都會加緊做。「至於無法進入或是出委員會的法案，也會在下會期持續去做」，洪孟楷強調，這是國民黨負責任的態度。

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