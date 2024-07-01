漢堡王「7月激省優惠券」快收！8夯品買1送1、漢堡+飲料只要69元

▲漢堡王7月限定優惠券開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控小確幸快收！人氣速食品牌「漢堡王」最新超殺優惠券開吃了，這個月不僅祭出「8大夯品買1送1」，包括雞塊、漢堡、辣薯球通通有，還有超殺銅板1+1$69，只要花69元爽吃漢堡、雞塊任搭飲料或蘋果派，划算爆表，整張券激省2626元，即日起限時1個月開跑。

漢堡王祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康等吃，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、香濃起士脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠。

▲「1+1$69」可以爽吃漢堡搭配飲料只要銅板價69元。

加碼搶「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到；以及藏在「小資滿足餐」中的1款套餐也是超殺必吃，「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」特價只要99元。

▲最新優惠券內容一次看。※點圖放大

除外還有4款銅板下午茶、9款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2626元，即日起至7月31日限時開吃，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲麥當勞得來速熟客券限時回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞超夯「得來速熟客券」近日也重磅回歸，至7月30日前只要於得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車、每次可獲得1張「熟客券」，只要集滿3張就可於下次至得來速窗口時免費換大麥克1個，兌換期限至8月5日前。