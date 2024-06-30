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大陸 大陸焦點 特派現場

「大陸第一杰倫」巡演突喊卡！山寨場門票2.5萬元「真倫粉怒了」

記者蔡紹堅／綜合報導

號稱「大陸第一杰倫」的山寨版周杰倫「黑倫」6月初展開全國巡演，幾乎場場爆滿，甚至有一場的入場費還高達6000元人民幣（約2.5萬元新台幣）。不過，「黑倫」近日卻突然宣布7月的巡演暫停，傳出疑似是爆紅之後引起了太多正版周杰倫粉絲的不滿，承受了很大的輿論壓力。

「黑倫」以模仿周杰倫出名，在短影音平台上有許多打扮成周杰倫，演唱周杰倫歌曲的影片，不仔細查看的話，真的有可能與正版的周杰倫搞混。

▼黑倫的巡演海報。（圖／翻攝微博）

▲▼「大陸第一杰倫」巡演喊卡！山寨過頭引起「真倫粉」不滿。（圖／翻攝微博）

黑倫今年開始在大陸各個酒吧開演唱會，幾乎場場爆滿，短影音平台上也可以看到許多黑倫與觀眾們一起合唱的影片，看得出來現場氣氛非常High，網路上流傳的一句話，「不是周杰倫看不起，而是黑倫更有性價比！」也解釋了黑倫走紅的原因。

今年6月，黑倫展開了全國巡演，傳出入場費最高達到6000元人民幣，截至27日，已在佛山、蘇州、杭州等城市巡演了5場，表演歌曲《一路向北》《擱淺》《周大俠》全是周杰倫的作品。

不過，黑倫近日卻突然宣布，7月開始的巡演都暫停，包含廈門、杭州、武漢場都已經展開退票。酒吧業者透露，黑倫的演出其實不是販賣門票，而是販賣酒吧的低消，然後根據不同的座位，又有不同的價格，其中，杭州站的最高低消賣出了6000元。

▼黑倫跟觀眾合唱。（圖／翻攝微博）

▲▼「大陸第一杰倫」巡演喊卡！山寨過頭引起「真倫粉」不滿。（圖／翻攝微博）

看過黑倫演出的一名觀眾表示，他是抱著「錯過了周杰倫的巔峰，不能再錯過黑倫的巔峰」的心態看了其中一場表演，當天演唱5首周杰倫的歌曲，總時長約半小時，現場氛圍很好，黑倫是個有趣的人。

另外，也有觀眾坦言，從遠處看，黑倫是有點像周杰倫的，但是真的靠近了之後，就能發現其實不太像，只是打扮比較認真而已。

酒吧業者也說，之前真的沒感覺黑倫有多紅，但實際請黑倫來了之後，整個酒吧的消費價格都被帶動，漲了很幾倍。

▲▼「大陸第一杰倫」巡演喊卡！山寨過頭引起「真倫粉」不滿。（圖／翻攝微博）

不過，黑倫的爆紅，也引起了不少正版周杰倫粉絲的不滿。酒吧業者透露，網路上的輿論讓黑倫承受了很大的壓力，最近嗓子也不太舒服，所以才會決定暫停巡演，「本來還安排了廈門、杭州、武漢、深圳、寧波等城市，現在都停了。」

雖然巡演暫停，但黑倫仍維持著網路上的活動，現年37歲的他，28日晚上還開了直播，演唱《擱淺》《陽光宅男》《七里香》等歌曲，粉絲們也不斷打賞，可以一直看見上千元的火箭出現在畫面上。

律師則提醒，黑倫表演周傑倫歌曲，有可能侵害詞曲作者的權利，「周杰倫大部分歌曲，均為其個人作曲，因此如果這些歌沒有得到合法授權，很可能構成侵權。」

▲▼「大陸第一杰倫」巡演喊卡！山寨過頭引起「真倫粉」不滿。（圖／翻攝微博）

律師也強調，倘若構成侵權，黑倫可能承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任，「如果侵權行為同時損害公共利益的，可能承擔沒收違法所得、罰款等行政處罰。」

律師還說，與此同時，邀請「黑倫」進行巡演的酒吧，可能也要承擔部分責任，「酒吧應當事先審核是否獲得合法授權，如果沒有妥善審核，則可能承擔幫助侵權或者共同侵權的責任。」

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