快訊／《大熱門》高中正妹車禍離世！家屬淚：不要擔心我們

▲磐石高中畢業生吳孟庭發生車禍。（圖／記者楊永盛翻攝、翻攝自IG）



記者陳韻如、黃資真／新竹報導

磐石高中畢業生吳孟庭曾參加「綜藝大熱門」節目，因外型亮眼在IG上累積5.3萬人追蹤，日前與同學外出練車時，擦撞路邊剛下車的女騎士後摔車，而坐在後座的吳頭部遭轎車撞擊，家屬也祈求大家一同集氣。稍早，家屬在吳的IG上表示， 她在今(29日)下午3點25分離開人世。

吳孟庭IG全文如下：

我們是孟庭的家人，孟庭已經在15：25離開人世了，謝謝大家這些日子對孟庭的祝福與禱告，我們相信她一定都有收到，她在另一個世界一定是最美麗的天使，開開心心的過另一段旅程，我們也會好好的努力生活，請不要擔心我們，孟庭我們愛妳。

▲吳孟庭IG發文。（圖／翻攝自IG）

本案發生在本月17日上午11時許，領有駕照的金姓女同學騎著機車搭載吳姓女子，沿義民路往新埔方向直行，不慎與路肩處同方向牽機車步行之婦人發生碰撞，後方來車因閃避不及而再次發生碰撞，造成金女多處擦挫傷、後座吳女顱內出血及婦人脊椎受傷，駕駛皆無酒駕情事。

由於女兒是在被同學載去練車路上發生事故，吳父透露，有要求女兒未考到駕照前不能騎車 ，家裡已經都買好新機車，就等她考上駕照。