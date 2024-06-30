嘉縣長照涵蓋率破百　108.51%全國第一

▲ 嘉縣長照涵蓋率108.51%冠居全國 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局近年透過點、線、面策略規劃，整合公私部門，從資源佈建創新服務，分群、分眾擴大創意推廣策略奏效，使用人數自109年12,911人，112年底躍升至24,330人，成長1.8倍，涵蓋率更從57.76%提升至108.51%，依衛生福利部公告，冠居全國。

縣長翁章梁說，高齡課題與資源佈建刻不容緩，服務鄉親層面就包括「到宅訓練外籍看護工計畫」，針對聘有外籍看護工的家庭，媒合通譯員及專業服務人員，到宅指導專業的照顧技巧；而「管路安心計畫」提供管路留置的民眾及家屬24小時服務諮詢，減輕照顧壓力。

此外，為鼓勵長輩走出戶外持續佈建社區式服務據點，嘉義縣357個村里，據點涵蓋率從109年36%提升到72%，就是要讓大家看得到、找得到、用得到。

▲ 嘉縣衛生局長趙紋華訪視長照個案 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，18鄉鎮市已有8成超越超高齡社會20%門檻，創新宣導也是一大重點，從分齡、分群、分眾的概念，推動創新長照向下扎根計畫，將長照宣導深入校園，在老化體驗及教案推動中，了解長照服務資源，老幼共融。

衛生局更獨創「阿好嬸長照舞台劇」，由照顧專員及督導從平日接觸的案例，生活化演出宣導長照，表演深受觀眾喜愛，並被國內知名傳播廣播公司列為全國優良政策行銷範例，同時透過臉書等網路媒體，將使用長照服務後的正向感受有溫度傳遞出去，112年度擴及達5萬人次以上。

嘉義縣長照不漏接，首創18鄉鎮市衛生所設置長照分站，由照管專員進駐服務，他們穿著黃色、亮眼、印有1966長照專線制服，讓您看得到、問得到，只要身邊親友有需求，歡迎來電或洽各鄉鎮市衛生所長照分站。