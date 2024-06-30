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社會 社會焦點 保障人權

國小男童泳課「玩小鳥」+打鬧　不爽寫悔過書竟告女老師求償

▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲國小男童不滿老師要他寫悔過書，竟告老師求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某國小學童小明（化名）因為在上游泳課時，一時興起脫下褲子「玩小鳥」，還和同學嬉戲打鬧，結果被上課的女老師制止，還要小華寫「悔過書」，甚至將情況報告校長、班導師等人，讓小明覺得「身心受創」，有被罷凌的感覺，於是向女老師提告求償60萬元，法官認為小明的受教權、名譽權都沒受損，判老師免賠。

小明提告主張，他2022年9月1日上女老師的游泳課時，因未依照規定進行抓魚遊戲，就先被女老師要求寫「悔過書」，後來女老師又多次因一些細小行為要求他道歉悔過，使他陷入自我懷疑，舉手投足均擔心犯錯受責，覺得自己受老師針對、排擠霸凌之感覺。

小明指出，去年5月16日游泳課時，他和同學打玩、潑水及還露出生殖器官，結果被女老師糾導，事後女老師除了向他父母反應外，竟還寫MAIL給校長、他的輔導老師、班導師及助理教師，讓他遭受師長同儕檢視與議論，時常哭著回家，不願意上學，身心受創，因此向學校及女老師提告，求償60萬元。

法院審理時，女老師表示，他讓小明寫的不是「悔過書」，也沒有針對小明所指就一些細小行為要求他道歉悔過，更無對他排擠霸凌，且根據「教師輔導與管教學生辦法」，教師除通知家長或監護人外，得請訓導處、輔導室或其他相關單位協助之，因此他將整個事件告知班導師、班級助理、小學校長及輔導老師，合於學校的規定，並無侵害小明的受教權及名譽權。

法官認為，女老師處理小明不當行為的作法和流程並無不法性，也沒有讓小明的名譽受貶抑及受教權受侵害，與侵權行為要件不合，且非屬校園霸凌行為，因此判女老師免賠，全案可上訴。

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