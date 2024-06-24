帶團「馬博橫斷」1人摔落山谷死亡　領隊判賠家屬256萬確定

▲男子失足摔落山谷死亡，最高法院判決家屬可獲得領隊賠償256萬元確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

外號「虎哥」的王姓男子，收費招攬張姓男子等4人攀登馬博橫斷（台灣山界四大障礙路線之一），但過程中張男摔落山谷死亡。王男被認定犯下過失致人於死罪，判刑1年8月定讞，家屬求償，最高法院判決王男須賠償家屬近256萬元確定。

判決指出，王男自2014年起就在臉書社群網站上從事招攬登山隊業務，由其擔任領隊。而2019年2月間他招攬一團「3月12～19日〈三～三〉馬博橫斷〈8日〉已7人確定開團」行程由馬博拉斯橫斷線（南投東埔進、花蓮玉里出），並向每人收取團費8000元、保險費500元，合計8500元，同時由王男擔任該登山隊領隊。共有張姓男子等4人報名參加。

該登山隊在活動第二天要進入秀姑巒山時，就已經從別的領隊口中，得知秀姑巒山及白洋金礦山屋等地均已下雪，且天候不佳。等到了秀姑巒山登山口時，王男等人確實見到沿途有相當積雪，他也知悉隊員攜帶之簡易型冰爪無法應付當時積雪狀況，但仍強行決定帶領隊員們以輕裝備上攻秀姑巒山。

結果上午10時許，在登山隊攻頂後沿原路返程途中，王男行走在隊伍第1位，張男則行走在隊伍最後1位，因張男僅穿戴簡易型冰爪，無法應付已佈滿積雪且經前4人踩踏過而冰化之登山步道；最後滑落崩壁至花蓮縣秀姑巒山山區、海拔3570公尺處，當場因高處墜落導致創傷性休克死亡。事發後家屬提告，檢方對張男提起公訴，張男最後被依照「過失之人於死罪」判刑1年8月定讞。

家屬另外提出民事訴訟，求償626萬餘元，一審判決王男須賠償346萬餘元。二審高等法院台中分院審理後，經扣除家屬先領取的犯罪被害補償金，另外台中高分院也認定王男、死者各負責一半過失責任，最後二審改判王男須賠償家屬近256萬元。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴確定。