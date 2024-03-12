台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

▲大遠百宣布美麗購物節預購13日開跑，檔期自21日到4月15日為止。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中百貨年後第一大檔期開跑，大遠百宣布美麗購物節預購13日開跑，檔期自21日到4月15日為止。大遠版也看好今年全年營運目標，館內兩大精品品牌香奈兒、愛馬仕先後進行改裝，其中香奈兒全新旗艦館在3月8日試營運，單日就創下6000萬驚人業績，台中人的精品消費實力不容小覷；另外，中友百貨也歡慶32周年，活動自3月14日起，推出卡友最高回饋26%搶客，還有機會抽10萬元電動機車。

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▲台中大遠百香奈兒旗艦店3月8日試營運，單日創6000萬業績。（示意圖／記者游瓊華攝）



台中大遠百指出，受到民眾瘋出國影響，今年1、2月業績持平，但後續倒吃甘蔗，預期今年購物節檔期將有40億元業績，較去年同期成長5%。大遠百提到，館內兩大精品品牌之一香奈兒從過往的1樓、佔地130坪，改裝升級成2層樓、佔地350坪，是台中最大香奈兒櫃位，光是3月8日試營運創造6000萬元業績，估計今年全年業績可達40億元。另外，同樣受期待的還有愛馬仕旗艦店，預計明年改裝完成，將成為全台最大愛馬仕櫃位。

大遠百美麗購物節VIP預購自13日到20日，化妝品/內睡衣累計3000元送300元、單筆滿1萬再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆1萬送1000元，國際精品單櫃1萬送500元，國際精名品指定專櫃單櫃1萬送1000元等活動。

▲台中中友百貨32年周年慶自3月14日到4月17日開跑。（圖／記者游瓊華攝）



台中中友百貨自3月14日到4月17日舉辦32周年慶活動，投入1.8億元促銷預算，最高回饋26%，且針對高額消費化妝品的卡友，推出三種伊萊克斯家電禮；此外，3月14日到4月7日推出化妝品滿2000元送400點、全館服飾滿3000點送600點；化妝品當日單櫃消費滿8000元送400點，指定卡友回饋最高26%，還有機會抽現值破10萬元的電動機車。