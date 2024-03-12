　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

▲台中百貨周年慶、購物節開跑。（圖／記者游瓊華攝）

▲大遠百宣布美麗購物節預購13日開跑，檔期自21日到4月15日為止。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中百貨年後第一大檔期開跑，大遠百宣布美麗購物節預購13日開跑，檔期自21日到4月15日為止。大遠版也看好今年全年營運目標，館內兩大精品品牌香奈兒、愛馬仕先後進行改裝，其中香奈兒全新旗艦館在3月8日試營運，單日就創下6000萬驚人業績，台中人的精品消費實力不容小覷；另外，中友百貨也歡慶32周年，活動自3月14日起，推出卡友最高回饋26%搶客，還有機會抽10萬元電動機車。

▲香奈兒旗艦店試營運單日創6000萬業績。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中大遠百香奈兒旗艦店3月8日試營運，單日創6000萬業績。（示意圖／記者游瓊華攝）

台中大遠百指出，受到民眾瘋出國影響，今年1、2月業績持平，但後續倒吃甘蔗，預期今年購物節檔期將有40億元業績，較去年同期成長5%。大遠百提到，館內兩大精品品牌之一香奈兒從過往的1樓、佔地130坪，改裝升級成2層樓、佔地350坪，是台中最大香奈兒櫃位，光是3月8日試營運創造6000萬元業績，估計今年全年業績可達40億元。另外，同樣受期待的還有愛馬仕旗艦店，預計明年改裝完成，將成為全台最大愛馬仕櫃位。

大遠百美麗購物節VIP預購自13日到20日，化妝品/內睡衣累計3000元送300元、單筆滿1萬再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆1萬送1000元，國際精品單櫃1萬送500元，國際精名品指定專櫃單櫃1萬送1000元等活動。

▲台中百貨周年慶、購物節開跑。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中中友百貨32年周年慶自3月14日到4月17日開跑。（圖／記者游瓊華攝）

台中中友百貨自3月14日到4月17日舉辦32周年慶活動，投入1.8億元促銷預算，最高回饋26%，且針對高額消費化妝品的卡友，推出三種伊萊克斯家電禮；此外，3月14日到4月7日推出化妝品滿2000元送400點、全館服飾滿3000點送600點；化妝品當日單櫃消費滿8000元送400點，指定卡友回饋最高26%，還有機會抽現值破10萬元的電動機車。

ET快訊
孫芸芸23歲超正女兒爆出道！本人2字駁斥
蔡英文PO種樹文　網怒灌臉書：受虐死的怎麼辦
徐乃麟學霸兒娶回韓女友！　爸霸氣買單300萬婚禮
1歲凱凱遭虐死　衛福部6點檢討
親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了
社工正面照曝！　被封台大社工女神
快訊／社工被上銬畫面曝！　過失致死罪移送
快訊／萬鮮遭爆捲問題辣椒粉　王品火速發聲明回應
3億投資「7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…21人帶回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／子公司萬鮮遭爆捲問題辣椒粉　王品總公司火速發聲明回應

「公開保母個資誰負責？」親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了

日男來台念書見「台女1特徵」驚呆！　網笑：不輸韓國人

虐童案超痛心！黃瓊慧一早「提5具體作法」　火速送公文

康橋校車司機「剛報到1個月未訓練」　公路局開罰2萬、扣牌1個月

保欣再出包！辛香料檢出農藥殘留+重金屬　桃市衛生局出手了

快訊／台中再查出40家業者中鏢　知名平價鍋物店等都列名

曾捐1200萬給兒盟！他見虐童案轟「收捐款騙愛心」：每天打混領薪

冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度　下波變天「北東甩雨」

1人接10多名個案！兒盟「社工真的沒造假」：講100遍可能大家都不信

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

快訊／子公司萬鮮遭爆捲問題辣椒粉　王品總公司火速發聲明回應

「公開保母個資誰負責？」親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了

日男來台念書見「台女1特徵」驚呆！　網笑：不輸韓國人

虐童案超痛心！黃瓊慧一早「提5具體作法」　火速送公文

康橋校車司機「剛報到1個月未訓練」　公路局開罰2萬、扣牌1個月

保欣再出包！辛香料檢出農藥殘留+重金屬　桃市衛生局出手了

快訊／台中再查出40家業者中鏢　知名平價鍋物店等都列名

曾捐1200萬給兒盟！他見虐童案轟「收捐款騙愛心」：每天打混領薪

冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度　下波變天「北東甩雨」

1人接10多名個案！兒盟「社工真的沒造假」：講100遍可能大家都不信

預售339萬起！BMW「i5 Touring豪華電動旅行車」雙車型開賣

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

北市公費流感疫苗「剩不到1千劑」　明起2大醫療院所接種

桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

篠崎泫兒時受虐「怎麼被發現的？」　提親身經歷3建議：情緒騙不了人

大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽　結合運科擴能推展帆船運動

以為出去玩！貴賓犬聽「恐怖一句話」笑容消失　垂頭逃避笑翻媽

RIIZE Anton「牽手約會照」掀熱戀風波！女方親發聲澄清：是兒時好友

韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

越晚越冷！6縣市低溫特報　急凍跌破10度

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

惡保母「不是第一次虐童」　親友怒爆內幕！

更多熱門

相關新聞

沒廣告也默默熱賣的隱藏彩妝神品盤點

沒廣告也默默熱賣的隱藏彩妝神品盤點

美妝保養品牌都有主打的幾款明星商品，通常是一般消費者最熟知、也是多數人首次購買時會選擇的產品。但除了這些高知名度的人氣商品外，各品牌其實都藏有不少沒特別廣告卻默默熱賣的「隱藏版」好物。《ET FASHION》就幫大家整理了各大美妝品牌裡有哪些內行人、鐵粉們不斷在回購的「低調彩妝神品」，還沒試過的人快找機會買來體驗一下。

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

CHANEL爆款包揭曉

CHANEL爆款包揭曉

鑽石手環變肩飾

鑽石手環變肩飾

Jennie巴黎豪華套房滾床單

Jennie巴黎豪華套房滾床單

關鍵字：

大遠百中友百貨周慶購物節香奈兒

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面