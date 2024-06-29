住戶烹飪不慎頻發生火警　南消安平消防分隊及公所雙向強化宣導

▲台南市安平區安平路446巷內1棟國宅公寓住宅，因住戶烹煮時忘記關閉爐火離開住家，造成食材久煮燒焦險引發災害，消防人員破門進入關閉爐火幸未造成進一步損失傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區安平路446巷內1棟國宅公寓住宅，29日下午4時發生火警，據報二樓陽台有煙冒出且有焦味，消防局獲報立即派遣安平分隊等12車28人前往救援，經查為住戶烹煮時忘記關閉爐火離開住家，造成食材久煮燒焦險引發災害，所幸安平消防分隊立即破門進入關閉爐火，幸未造成進一步損失傷亡。

經查該址今年已有3次火警紀錄且皆因烹煮忘關爐火險引發火災，該戶為兩長者居住且屋內堆放大量雜物，安平消防分隊分隊長也立即轉知安平區長，請區公所所屬單位輔導該戶進行內部環境改善，以免發生憾事。

台南市2024年第一季住宅火災起火原因「烹飪不慎」佔26％，經查發現大部分案件為皆未安裝住宅用火災警報器，可知多數民眾對於自身住家防火安全觀念仍相對薄弱。消防及婦宣人員災後除針對起火建築物周遭鄰里辦理災後訪視，強化該區居民防火教育外，每月更會排定居家訪視勤務推廣用火用電安全觀念及推廣裝設住宅用火災警報器。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，民眾烹煮時應有「人離火熄」的觀念，並選用具有相關安全防護裝置爐具，避免因一時疏忽導致乾燒起火或因烹煮物溢出致使爐火熄滅而造成瓦斯外洩所產生的危害。

消防局局長李明峯表示，該址為老舊國宅，呼籲居住於此類建築物的市民朋友，應自行安裝住警器，藉由其火災初期即可偵測異常濃煙或高溫發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡。

市長黃偉哲提醒市民朋友，不管在任何環境中皆要保持正確的用火用電習慣，「人離火熄」是防止烹飪不慎火災案件最好的方法，若能做好事前預防工作，便可減少火災發生風險。