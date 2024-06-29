自動駕駛又出包！加州特斯拉「開上鐵軌」沿路跑　離譜畫面曝

▲ 一輛特斯拉竟開到鐵軌上。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

近期特斯拉推出最新的自動駕駛補助系統FSD v12.3，因為其行為模式更接近人類，甚至決策更加靈活，外界對其有著不錯的評價。但即便如此，近期美國還是發生多起特斯拉自動駕駛的意外事件，日前甚至有加州民眾的特斯拉將火車鐵軌當作軌道，直接開上鐵路，最後甚至還停在鐵軌中央。

根據《autoblog》報導指出，這起事件發生於加州沙加緬度，一名特斯拉車主表示，日前在駕駛特斯拉的時候，自動駕駛誤將火車鐵軌當成郊外的道路，直接行駛在鐵軌上，甚至最後停車在鐵軌中央，所幸未造成任何人員傷亡。

加州伍德蘭警局為此也在26日發表聲明，除了陳述這起意外事件外，同時也列出幾點，呼籲駕駛特別注意。

伍德蘭警局表示，民眾使用自動駕駛模式的時候，要清楚知道該功能只是「輔助駕駛」，並非完全取代，因此過程中除了時時注意周邊環境外，雙手最好還是放在方向盤上，以便在任何情況發生時，可以第一時間操控車輛。

報導也提到，這已經是加州近2個月內第二起類似事件，5月8日才有一輛特斯拉在大霧中使用自動駕駛，結果自動駕駛並未注意前方有貨運列車正在前進，車主發現後隨即轉向，才避免駭人意外發生。

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